Uf, Silvija dobila najviše savjeta za svoj brak: 'Koliko god istina bila teška za prihvatiti...'

"Koliko god ponekad bila istina teška za prihvatiti, toliko je iskrena samo od prijatelja koji ti ukaže na pogreške i ono što ti svojim očima ne vidiš ili ne želiš vidjeti. U ovom eksperimentu je definitivno vidljivo koliko ti sebe daješ, a da li si dobila imalo toga zauzvrat? Jesi, ali na koji način?" pisalo je u drugom dijelu pisma. Kandidat joj je poručio da treba osjetiti poštovanje, dobru namjeru, iskrenost, transparentnost i geste koje ukazuju na sve to. Istaknuo je da su to odlike potrebne za zdravo partnerstvo i odnos. Pitao ju je da li stvarno ne vidi ono što on vidi.