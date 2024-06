Uh! Tina hladno ignorirala Tiaga nakon prekida: 'Ostavio me bez pozdrava'

Komentirao je kako mu je bilo malo teško u tome trenutku kada se Tina nije željela pozdraviti s njime, ali zbog lošeg prekida, to je i očekivao. S druge strane, Tina je izjavila da ne može prva pozdraviti osobu koja ju je ostavila bez pozdrava.

"Bilo ju je teško vidjeti nakon svega što se dogodilo. Naravno da je čekala da joj se ispričam, ali nije mi žao jer mora vidjeti da je i ona mene povrijedila. Tako da, možda je sve to bilo previše, ali nema povratka", rekao je Tiago.

Dva mjeseca nakon završetka sociološkog eksperimenta, Tina se pozdravila sa svima osim s Tiagom , na što je on komentirao da je to i očekivao.

"Što je bilo?", upitala ga je Klara. "Ja sam napravio neko s**** isto", kazao je Tiago te nastavio kako se za Tinin rođendan on nije probudio prije, što je njoj bilo bitno.

"Pokušavala sam ga navesti na to da mi kaže što je prava istina, a naravno da nije rekao kad je on z****, ono što ja znam. Naravno da je okolišao... Je'l mi vjeruješ da ja njega pola toga nisam shvatila što je on rekao?", komentirala je Klara.

Tiago je komentirao događaj koji se odvio nakon izlaska iz showa, kada su s njima bili njegov prijatelj te Tinina najbolja prijateljica Nikolina: "Prešla je neke granice. Po meni je bila nekulturna. Neću reći što točno, ali meni je to bilo previše."

