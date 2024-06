Unatoč drami, stručnjakinja Sanela pohvalila Klaru i Lovru: 'Dali ste sve od sebe'

"Zašto si govorila da sam zaljubljen u tebe?". To je zanimalo Lovru koji je zamjerio Klari što cijelo vrijeme ponavljala kako s njezine strane nema nikakve kemije.

"Čemu to? Čemu spominjanje tvojih budućih veza, momaka, seksualnih odnosa, čemu to?", pitao ju je Lovre. Klara se čudila te rekla kako ona to nikad nije rekla.