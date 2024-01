Upoznajte Klaru i Filipa, kandidate 'Braka na prvu': Za nju je ljubomora veliki minus, on ne preferira žene koje su imale puno veza

KLARA KOKIĆ (25)

Djevojka iz Zagreba s kojom nema oklijevanja - uvijek će reći što misli i teško joj je sakriti emocije. Priznaje da je ponekad tvrdoglava i ima težak karakter, ali ako nije u pravu, ispričat će se. Voli misliti najbolje o drugima dokle god joj ne dokažu suprotno. U vezi su joj najbitniji međusobno poštovanje, komunikacija te obostrano ulaganje u odnos. Njezin idealan muškarac treba joj davati puno komplimenata i biti vrlo brižan - Klari male stvari puno znače. Voljela bi se osjećati sigurno i zaštićeno s partnerom, koji bi trebao biti vedar jer je i ona vesela, ali i ozbiljan ako je to potrebno. Za nju je ljubomora veliki minus u vezi, pogotovo ako je ekstremna, a najviše mrzi laži. Kaže da će se udati samo ako to bude jako željela, no to nikako nije obavezno za nju, a njezino sanjarenje o vjenčanju je klasično - s prijateljima i obitelji koji se svi dobro zabavljaju...