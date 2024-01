Upoznajte prva dva kandidata nove sezone 'Braka na prvu' - Tamaru i Tiaga!

Tamara dolazi iz Samobora i uistinu je svestrana djevojka. Ima puno interesa, pa samim time i mnogo poslova i hobija - dadilja je, instruktorica fitnessa i plesačica, koja uživa u planinarenju i ronjenju. Svi njezini hobiji idu ruku pod ruku s njezinim živopisnom i veselom osobnošću. Kad je riječ o ljubavnom životu, privlače je avanturisti i muškarci koji se brinu o svom izgledu, no karakter joj je ipak najvažniji. Uvijek zamijeti lijep osmijeh i preferira plave muškarce plave kose, ali to nije presudno. Najviše se divi discipliniranim ljudima, odbojni su joj manipulatori, egocentrične osobe, kao i bilo kakva vrsta ovisnosti jer je sigurna da takvim osobama nedostaje empatije.

TIAGO COUTINHO NUNES (30)

Tiago je rođen u Brazilu, radi u logistici u službi za korisnike u Zagrebu, roditelji su mu umirovljenici i ima brata odvjetnika. Za njih će sa smiješkom reći da su vrlo organizirane osobe dok je on opušteniji, i to je upravo ono što mu se sviđa kod Hrvata i zemlje u kojoj je ostao živjeti zbog posla. Privlače ga niže djevojke koje se bave sportom i priznaje da mu je važno lijepo lice. Volio bi da njegova odabranica bude otvorenog uma, a kad je riječ o romantici, smatra da je manje više i za njega je veza gotova kad počne gledati druge djevojke. Kaže da nikada nije bio istinski zaljubljen; no jednom kad bude, volio bi biti osoba koja skrbi o svojoj partnerici i sve bi razmirice volio rješavati mirnim putem. Ne skriva koliko se veseli sudjelovanju u 'Braku na prvu', optimističan je i, prije svega, spreman biti dio sociološkog eksperimenta jer želi raditi na sebi, sklopiti nova prijateljstva i, naravno - zaljubiti se.