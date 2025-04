Ups! Mladoženja Manuel kupio Emi naušnice: 'Nemam probušene uši...'

Ema je dobila poklon od mladoženje. ''Jao, to je neki nakit'', komentirala je svojoj prijateljici otvarajući je. ''Dobila sam naušnice koje ne nosim... Nemam probušene uši, ali dobro. Nema veze...'', komentirala je Ema i dodala kako su ipak jako lijepe.

''Ja sam slobodna kao leptir pa sad ako je i on takav, onda ćemo se sigurno slagati'', rekla je. Nakon toga su kuma i Ema zaplesale, a Ema je komentirala da ne osjeća da će se odmah na prvu zaljubiti, no da misli da je mladoženja ok.

