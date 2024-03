Uzavrelo u jacuzziju! Danijela i Alan posvađali se tijekom brčkanja: 'Pa nisam ti ja lutka'

Oboje su jaki temperamenti, kako su istaknuli u profilima sociolopkog eksperimenta 'Brak na prvu', no spremni su učiti i prepustiti se svim čarima ovog načina upoznavanja novog partnera. Danijela i Alan zadovoljni su jedno s drugim, a sada uživaju na medenom mjesecu. Iako je jutro počelo idilično, popodne je ipak počelo biti malo burno.

Naime, tijekom brčkanja u jacuzziju, Danijela i Alan počeli su se prepirati.

"Prestani mi govoriti što da radim", rekla mu je nakon što ju je upitao zašto sjedi na određen način.

"Kad smo bili za oltarom, on je krenuo s time i to se konstantno događa. Super je, predivan i drag, ali odjednom krene i počne mi govoriti kako da hodam, dišem, kako da stojim, držim nogu i jednostavno ne znam što da radim s tim informacijama. To se dogodilo već nekoliko puta u 24 sata. To me nervira", rekla je Danijela. Isto to mu je rekla i u lice.

"Stavit ću ruku gdje ja hoću. Pa nisam ja lutka! Nemoj mi govoriti za moje dobro. Pusti me. Da, sjela sam tako i sjest ću kako ja hoću. Pusti me da sama ispružim svoje noge", rekla je. On se složio s time da je pretjerao.

"To je bila neka svađa. Mislim da je dobro da se koji put porječkamo kako bi se mogli miriti", naglasio je Alan.

"Super mi je da smo to jako brzo riješili. Čak mi se učinilo da se to njemu svidjelo", nadovezala se Danijela.

