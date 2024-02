Večer puna razmirica! Dogodila se i ona između Renate i Tine: 'Nije da joj ne držim leđa, ali...'

"Volim to. Takav sam lik. Navikla sam na to u životu. Želim biti iskrena prema drugima i želim da i meni netko to da", rekla je Renata tijekom prve zajedničke večere u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'.

To se odnosilo na situaciju između Ane i Alena.

Tu je situaciju komentirala i Tamara.

"S obzirom na to da sam i ja dobila feedback da nisam osoba koja je privlačna svojem mužu, ja se nisam osjećala loše. On je meni to rekao na normalan i lijep način. Poštujem njegovo mišljenje i ako ja njemu nisam privlačna, to je sasvim uredu. Nemam tih zamjerka", rekla je Tamara.

Potom je Ana ponovno nastavila o tome...

"Nije jednako ako se upoznamo na cesti. Tu smo gdje smo, hajmo izvući nešto, da nešto bude iz toga", rekla je Ana.

Zamjerila je Renati što se izrazila tako na večeri, a tome se priključila i Tina.

"Nije da ja Ani ne držim leđa i sigurna sam da joj nije svejedno i da je tužna i povrijeđena, ali život me naučio da želim i jesam surova, iskrena, realna, otvorena i da se ponašam prema drugima onako kako želim da se oni ponašaju prema meni. Naravno da volim čuti kritiku, da nas to izgrađuje i da trebamo izaći iz sigurne zone, naučiti se nositi s time i da će nas to ojačati", pravdala se Renata.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':