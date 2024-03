VELIKA ANALIZA Boris za RTL.hr o tjednu razotkrivanja: 'Htjeli smo vidjeti kako se kandidati nose s istinom'

Prva faza sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' je faza razotkrivanja u koju je ušlo prvih šest parova nakon povratka s medenog mjeseca i useljavanja u stanove. Za taj je tjedan zadužen stručnjak Boris Blažinić i pred kandidate je stavio nekoliko zadataka. U intervjuu za RTL.hr pobliže je objasnio što su htjeli postići s tim tjednom, reagirao je na ponašanje kandidata i njihova rangiranja.

"Općenito kada govorimo o razotkrivanju, jako je bitno razjasniti taj pojam i što to zapravo znači u odnosu. Razotkriti sebe zapravo znači maknuti masku, biti blizak s nekim. To je trenutak intimnosti, trenutak u kojem se svaka strana osjeća sigurno podijeliti svoje osjećaje, misli, čežnje, svoje strahove i očekivanja. To je trenutak gdje se povezujemo s nekim. To je trenutak gdje razmjenjujemo, usuglašavamo i zbližavamo se. Ali preduvjet tome je definitivno povjerenje. Nećemo odmah sve podijeliti s nekime, nego jednostavno na taj način gradimo dvije ključne stvari, a to je povjerenje i poštovanje s druge strane. Još od iskonskih vremena naš mozak postavlja dva pitanja – mogu li osobi vjerovati i trebam li osobu poštovati? To je temelj bilo kojeg odnosa. Ako dodamo tu još i strast, dobit ćemo romantični odnos", objasnio je Boris.

Kandidatima je dao dvije glavne vježbe - morali su poredati kandidati prema fizičkoj privlačnosti, a rangiranje su imali i za određene životne vrijednosti.

"Vježbe su imale za cilj da vidimo koje su kandidatima fizičke preferencije, a u isto vrijeme da vidimo kako se jedan i drugi nose s istinom, odnosno koliko mogu prihvatiti da možda partner ima drugačiji stav", naglasio je Boris.

Prvo je prokomentirao Tamaru i Filipa, a zatim Anu i Alena.