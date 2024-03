Velike prijateljice: Anđa Marić je Danijelina kuma! 'Ona ima strah od braka...'

"Ona ima tri straha - jedan je strah od smrti, jedan strah od javnog govorenja i jedan je strah od braka. No, evo nas", naglasila je.

"Koliko si luda od jedan do 'Brak na prvu'?", našalila se Anđa tijekom spremanja i dodala:

"Mislim da mi je ovo nestvarno. Osjećam sam se čudno, kao da je ovo igra, kao da nisam svjesna što se događa", rekla je Danijela prije no što je stala pred svog budućeg supruga.

Pjevačica, spisateljica knjiga za djecu, nekadašnja manekenka i televizijska voditeljica Anđa Marić stigla je u sociološki eksperiment 'Brak na prvu' . I to ne kao mlada već kao kuma. Podrška je svojoj dugogodišnjoj prijateljici Danijeli.

"Brak je nešto što u životu nisam planirala. Imam li strah? Ne, ali kao da imam mali cringe", naglasila je Danijela.

U automobilu su pričale gdje da poljubi mladoženju - u obraz ili da mu samo pošalje pusu, no Anđa joj je savjetovala da ga poljubi u usta, bez jezika. "Samo poslati pusu je nepoštovanje, on je isto samo čovjek i on se isto boji. Još se više boji nego ti", zaključila je Anđa koja je na svadbu došla u pratnji sina Gašperta.

