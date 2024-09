Velike životne promjene kandidata 'Braka na prvu': Otkazi, novi poslovni projekti i preseljenja!

"Ovo je prvi put da sam sama sebi šefica, cijeli život sam težila tome da radim i zarađujem sama za sebe od onog što volim. Posao mi nije posao. Uzbuđena sam, ali me strah. Bit će puno rada, žrtve, nove stvari su ono što me najviše motivira", zaključila je.

"To je moja želja već nekoliko godina. Zemlja mi se svidjela još prije nekoliko godina i rado sam se vraćala turistički dok se nije sve poklopilo da odem živjeti. Do tada sam proučavala, učila, pratila i eto me. Na prvu sam znala da tu želim graditi život i karijeru", napisala je dok je pratiteljima odgovarala na pitanja.

Klara Kokić nakon završetka snimanja napravila je veliku prekretnicu. Naime, radila je kao njegovateljica, ali je nakon bolovanja odlučila kako je vrijeme da promijeni posao. Za RTL.hr je otkrila što ju je potaknulo na to.

"Dala sam otkaz. Rekla bih da je razlog to što je došlo do neslaganja i do zasićenja. I to je uredu! Ne treba se ukopati na jednom mjestu, a pogotovo ako niste sretni na istom", rekla je tada.