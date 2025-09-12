Veliki dan! Sinčić Andree i Marka iz 'Braka na prvu' slavi prvi rođendan: 'Volimo te više nego što riječi mogu opisati'

Maleni Liam, sin Andree i Marka iz 'Braka na prvu' danas slavi prvi rođendan. Andrea i Marko na Instagramu su Liamu čestitali rođendan emotivnom objavom.

"Sretan prvi rođendan. Želimo ti život ispunjen zdravljem, srećom, toplinom i ljubavlju. Neka ti osmijeh uvijek bude širok, koraci sigurni, a snovi veliki. Prva godina s tobom bila je najljepše putovanje života. Godina ispunjena tvojim osmijesima, zagrljajima i bezbrojnim trenutcima sreće. Ti si naše malo čudo, naše sunce, naša najveća radost i razlog što nam je svaki dan pun ljubavi. Volimo te više nego što riječi mogu opisati", stoji u objavi.

Podsjetimo, Marko i Andrea su se upoznali i zaljubili u trećoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a netom nakon završetka sezone su prekinuli. Ipak, brzo su shvatili da su ipak jedno za drugo. Zajedno su se upustili i u posao, preselili su se u Slavonski Brod, a potom je u njihov život došao maleni Liam.