Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Veliki dan! Sinčić Andree i Marka iz 'Braka na prvu' slavi prvi rođendan: 'Volimo te više nego što riječi mogu opisati'

Andrea i Marko na Instagramu su Liamu čestitali rođendan emotivnom objavom

RTL.hr
12.09.2025 14:00

Maleni Liam, sin Andree i Marka iz 'Braka na prvu' danas slavi prvi rođendan. Andrea i Marko na Instagramu su Liamu čestitali rođendan emotivnom objavom.

"Sretan prvi rođendan. Želimo ti život ispunjen zdravljem, srećom, toplinom i ljubavlju. Neka ti osmijeh uvijek bude širok, koraci sigurni, a snovi veliki. Prva godina s tobom bila je najljepše putovanje života. Godina ispunjena tvojim osmijesima, zagrljajima i bezbrojnim trenutcima sreće. Ti si naše malo čudo, naše sunce, naša najveća radost i razlog što nam je svaki dan pun ljubavi. Volimo te više nego što riječi mogu opisati", stoji u objavi.

Podsjetimo, Marko i Andrea su se upoznali i zaljubili u trećoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a netom nakon završetka sezone su prekinuli. Ipak, brzo su shvatili da su ipak jedno za drugo. Zajedno su se upustili i u posao, preselili su se u Slavonski Brod, a potom je u njihov život došao maleni Liam.

Andrea, Brak na prvu
Andrea, Brak na prvu FOTO: Instagram

Naime, Andrea je rodila prije godinu dana, a Marko je otkrio za RTL.hr da je bio prisutan na porođaju. ''Bilo je baš neponovljivo iskustvo biti prisutan na porodu'', komentirao je i dodao kako je sve prošlo super i relativno jako brzo

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

Andrea Marko Brak na prvu
Brak na prvu

Mura Klara i Marko iz 'Braka na prvu' dobili su dijete, a ovako je izgledalo njihovo vjenčanje nekoliko mjeseci nakon showa

Brak na prvu

Čestitamo! Mura Klara i Marko iz 'Braka na prvu' postali roditelji: Na svijet je stigao sin

Moglo bi te zanimati

Marko i Andrea iz 'Braka na prvu' odveli sinčića Liama u zoološki vrt, a spremaju se i za veliki dan: 'Moj ponos'

'Brak na prvu' spojio je ove parove: 'Nismo niti u ludilu znali gdje će nas odluka u sudjelovanju odvesti'

Posljednje tri sezone 'Braka na prvu' važno je zvati se - Marko! Svi su pronašli svoju srodnu dušu u sociološkom eksperimentu

Andrea i Marko iz 'Braka na prvu' proslavili poseban dan: 'Život je samo jedan'

Neprocjenjivi trenuci! Andrea iz 'Braka na prvu' uživa u majčinskoj ulozi: 'Ovako možemo cijeli dan'

Danas je Svjetski dan braka, a povodom toga prisjetili smo se naših ljubavnih priča iz 'Braka na prvu'