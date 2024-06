Veliko priznanje! Tamara napokon potvrdila da joj se Filip sviđa: 'I prijateljstvo je gotovo'

Tamara je jednom prilikom u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' komentirala kako bi muškarac trebao zavoditi ženu pa su sada stručnjaci komentirali da je to istina, no da je muškarcu ipak potrebno dati do znanja da joj se sviđa kako bi to mogao i učiniti.

''Nama je svima jasno da se Filip tebi sviđa, no jesi li ti to njemu rekla?'', upitala je Sanela. ''Jasno mi je da ti se sviđa kao osoba, no ovdje pričamo o tome sviđa li ti se kao muškarac. Tamara, to je nama svima jasno'', dodala je, a Tamara je odgovorila potvrdno...