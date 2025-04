Višnja i Silvija zajedno pokorile zagrebačku špicu: Pogledajte njihova jednostavna, ali efektna izdanja

icon-close

Višnja i Silvija iz 'Braka na prvu' prošlog vikenda prošetale su zagrebačkom špicom. Silvija je odjenula traperice i košulju koje je uskladila s tenisicama, a oči je prekrila sunčanim naočalama.

Višnja je nosila tirkizno odijelo, bijelu majicu i sunčane naočale.

Inače, Silvija u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' odlično funkcionira sa svojim suprugom Hrvojem. Ipak, iznenadilo ju je njegovo priznanje da ne može imati djecu, a to je prokomentirala za RTL.hr. "Moram priznati da nisam očekivala da će mi to reći ispred kamera, a da o tome nismo pričali nasamo, ali mi je u jednu ruku i laknulo jer mi je s time razjasnio neke moje upitnike koje sam imala. Također, jako me mučila scena s našeg vjenčanja i nikako se nisam mogla sjetiti izgovorenih riječi, to jest načina na koji sam rekla da moja kći želi brata. Nisam bila sigurna jesam li ga možda povrijedila svojom šalom", ispričala je.

Otkrila je hoće li to utjecati na njihov odnos. "Na kraju dana mi je bilo drago što je moj Hrvoje ipak to podijelio sa mnom, a čim su se kamere ugasile, utješio me slatkišima. Skočio je do lokalne slastičarnice i iznenadio me preukusnim pralinama", rekla je Silvija.

Višnja je imala dosta trzavica sa svojim suprugom Darkom. Raspravljali su pred ostalim parovima o njegovom odnosu s Irmom, a njemu je zasmetalo tijekom zadatka što ga je ponovno pitala za njegovu djecu, iako ju je više puta molio da to ne radi. "Molim te da to preskočimo", rekao joj je Darko. "Ja sam to Višnji rekao već u par navrata i ne želim više potezati jedno te isto 150 puta", istaknuo je on.

Višnja je odlučila poštovati njegovu želju. "Aha, htio bi da to preskočimo? Ja ću to poštivati", rekla je. "Ipak je on otac. Nije mi to malo jasno, ali dobro, ja razmišljam na drugačiji način", zaključila je Višnja.

