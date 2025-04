Višnja iz 'Braka na prvu' zahvalila stručnjacima zbog izbacivanja: 'Spašena od manipulacije'

Na kraju druge ceremonije stručnjaci su odlučili da Višnja i Darko napuštaju 'Brak na prvu' premda su oni napisali da ostaju, no Iva, Matej i Dean objasnili su im zašto to više nema smisla. Stručnjak Sakoman je komentirao da je svjestan kako je ovo sve eksperiment, no da su ipak imali dovoljno šanse da uspiju.

''Sada je to prekasno'', komentirao je, a Višnja se s njim nije složila. ''Vi nama niste dali šansu i to je vaša greška, ne naša'', rekla je Višnja i rekla da su imali premalo vremena. Višnja je sada na društvenim mrežama podijelila komentare prepune podrške. ''Navijamo za tebe jer si jedina iskrena'', ''Bravo malena, hrabro'', ''Ne daj na sebe'', ''Baš si prava žena'', ''Mislim da takvoj dami ne treba eksperiment za pronaći ljubav'', ''Oprosti ako sam dosadna, ali izuzetno te poštujem i baš si iskreno ušla u eksperiment. Pratit ću te i dalje'', samo su neki od komentara podrške kojima se Višnja zahvalila.