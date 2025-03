Višnja osuđivala, a Darku su godine najmanji problem: 'Previše je napadna i arogantna'

icon-close

Stručnjaci iz 'Braka na prvu'' spojili su novi par - prodajnu predstavnicu Višnju i inženjera sigurnosti Darka. Početak vjenčanja bio je lijep, a kako je večer odmicala, tako su se i dojmovi mijenjali nagore. Višnja je tražila vjenčanicu u stilu Jennifer Lopez, željela je istaknuti svoju ženstvenost, a i Darko je pomno birao odijelo u kojem će stati pred svoju buduću suprugu. "Prvi dojam je dosta bitan, ali ne mora biti presudan. Barem ja nisam takva osoba da temeljim sve na prvom dojmu", rekao je i dodao kako jedva čeka upoznati svoju mladenku.

Darko je bio jako uzbuđen, očekujući mladenku od 30 do 40 godina, a i Višnjina kuma je otkrila da njezina prijateljica očekuje mlađeg muškarca. Budućem suprugu poklonila je liker znakovita imena Višnjin grijeh, parfem i poruku, a i on je njoj darovao parfem, što ih je oboje oduševilo zato što su odmah pomislili da su slični. Kumi je Darko bio simpatičan na prvu, a i njezinu sinu se svidio. "Na prvu, uopće to nije moj tip. To nije neki izgled koji sam zamišljala i kakav sam htjela, ali ta osoba ima nešto toplo u sebi", rekla je Višnja kad je vidjela Darka, koji je pohvalio mladenkin izgled. Višnja mu je odmah otvoreno rekla kako ne sudi ljude po izgledu te da je osjetila kako je bio nervozan kao i ona. "Mislim da se ja njemu više sviđam nego on meni, to sam primijetila", rekla je Višnja.

Oboje su komentirali da nije bilo klika na prvu, ali zbog toga parfema, smatraju da ima kemije među njima; 30, 40, 50 posto, kako je kroz smijeh rekao Darko. Višnji su njegovi zavjeti bili lijepi iako, kao i ostali gosti, smatra da je previše obećao. "Obećanja više ne želim slušati u životu, samo djela", rekla je Višnja dok Darko kaže da se sve to može obistiniti, ali ovisi o tome kako će se njihov odnos razvijati. Matičarka je primijetila da imaju slične zavjete, no mladenkina kuma smatra da su bili predugački, da oboje previše obećavaju te da zavjeti zvuče kao da ih je pisala umjetna inteligencija. "Iste želje, ali sad ćemo vidjeti karakter, ne poznajemo se", rekla je Višnja koja je tijekom ceremonije odlučila gledati Darka u oči, no on je malo skretao pogled.

Darkovoj se sestri svidjela Višnja, no ona nije bila zadovoljna. "Ne kažem da nije zgodan i markantan muškarac, ali mu nedostaje topline, ne znam kako da to opišem", rekla je. "Nisam se razočarao, to je najbitnije", govorio je prijateljima Darko dok je mladenkina kuma savjetovala Višnji da mu da priliku. "Iznad očekivanja. Ima autosalon, da znaš", rekla joj je i zaključila da je jako uspješan muškarac. Tijekom fotografiranja su se zafrkavali i Višnja mu je rekla da će spavati svatko u svom krevetu i da u početku ne želi nikakvu intimnost. Priznala je da joj je malo bilo nelagodno zbog prisnosti tijekom ovog snimanja te se čudila što Darko ima 49 godina. "Stvarno izgleda mladoliko, uščuvano, nikad mu ne bih dala godine koje ima", rekla je dok je Darko smatrao da Višnja ima oko četrdeset.

Višnja je doznala da Darko ima dvoje djece koje nije vidio pet, šest godina te komentirala da joj je to nepojmljivo i ne bi mogla tako živjeti. "Odmah je pokazala nepovjerenje i to je za sada veliki minus. Nisam došao nikome lagati, ali se ne mislim opravdavati", rekao je Darko, a Višnja zaključila: Vidim dosta onih crvenih zastavica, koje sam naučila iz bivšeg odnosa i na što bih trebala pripaziti, bit ću jako oprezna", komentirala je Višnja. Tijekom prvog plesa Darko je doznao Višnjine godine. "S obzirom na ono što očekujem u narednom životu, razilazit ćemo se u životnim planovima tako da si ne bih mogao ostvariti ono što želim", rekao je mladoženja koji želi imati još djece. Višnju je zanimalo koji automobil vozi, a njemu se to nije svidjelo jer ne zna koji je pravi razlog takvom pitanju i zanimaju li je zapravo njegove financije. Kad joj je Darko ispričao kako ima dva posla i još je totalno posvećen sebi, Višnja je zaključila da je to zato da ispuni slobodno vrijeme. "Na taj način ne može imati ženu u svom životu. Ako se naviknuo tako i ako smatra da mu netko remeti taj njegov mir, onda to neće ići", objasnila je Višnja dok se Darku sve manje sviđalo što je njegova supruga prilično napadna u komunikaciji. "Čini mi se i dosta arogantna tako da mi to ne paše", dodao je.

Darko je objasnio kako je nakon zajedničkog fotografiranja izgledao kao da su mu sve lađe potonule. "Njezino me nerazumijevanje dosta povrijedilo i tada sam se počeo zatvarati. To se sve vidi i osjeti", iskren je bio, a Višnja je pričala kumi kako joj se nije svidjelo što se naslanjao previše na nju tijekom fotografiranja. Darko je svom kumu objašnjavao da se Višnja ponaša kao da je popila svu pamet svijeta i zaključio: "Previše je napadna i vjerojatno zato i nema nikoga." Nastavio je objašnjavati da njemu treba žena koja više iskazuje nježnost i krhkost, a ne neka agresivna i dominantna. Kumi se Darko svidio, no mladenka nije mislila tako. "Možda sam ja prejaka žena za njega", razmišljala je Višnja dok je Darko gostima otkrio kako polako doznaje sve gore stvari o Višnji, poput one da joj mama živi gore na katu te da tijekom zabave uopće nije željela razgovarati s njim. "Počelo je vrlo obećavajuće; svadba, vjenčanje, rukice, gledanje u oči, zavjeti... tad sam davala šansu 50%. Ta se šansa smanjivala s večerom da bi došla na jedan promil", rekla je mladenkina kuma, kojoj je Darko dao prvi komad torte, što se nije svidjelo Višnji. Kuma je komentirala da je svadba bila kao karmine te se odmah ispravila: "Zapravo, bila sam na puno boljim karminama."

Kad su ostali sami, Višnja mu je rekla da je razgovarala s njegovom sestrom i da ga neće odmah sve ispitivati o njegovu životu, nego će čekati da se sam otvori. "Kasnije ću procijeniti tko je on", rekla je te mu obećala da mu neće davati lažnu šansu. Ako ništa ne bude od nas u ljubavnom smislu, ostat ćemo prijatelji", rekla mu je, a s njom se složio i Darko te dodao: Možda se na prvu nije ništa posebno dogodilo, ali to ne znači da se ne može dogoditi - sve su opcije otvorene."