Višnja za RTL.hr o Darku: 'Pogubio se, a ja neću odgajati odraslog čovjeka'

Na prvoj zajedničkoj večeri parova u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' dogodila se nezgodna situacija kada je Višnja pitala Darka zašto je rekao da hoda s Irmom. Višnja se za RTL.hr osvrnula na taj događaj i svoj odnos s Darkom.

Možete li otkriti kada i na koji način vam je Darko rekao da ima nešto s Irmom?

Darku je bio cilj provokacija kako bih se ja osjećala poniženo te je u društvu naveo da hoda s Irmom. Irma, naravno, nije imala nikakve namjere prema njemu osim prijateljske, ali Darku čim se neka žena imalo približi - on to shvaća na svoj način. To je bila čista provokacija kako bih se ja osjećala poniženo jer se vidjelo već od samog starta da on nikako nije moj tip baš ni po čemu. Meni je trebalo puno živaca za ovaj eksperiment s nekim tko cijelo vrijeme od sebe izigrava žrtvu, a zapravo to nije tako. Trudila sam se shvatiti ga i mislim da sam dala sve od sebe.

Najavili ste mu da ćete tu temu pokrenuti na večeri, a onda ste to i učinili. Mislite li da se nadao da ćete se predomisliti oko toga?

Nisam htjela obznaniti naš problem svima na večeri, ali s druge strane, htjela sam da to sve prestane jer njegove izjave pred društvom prema meni su bile neprimjerene. Znao je biti i uvredljiv prema meni, kada bih ga uputila na problem kako se ja osjećam pred društvom, razumio bi i prvom prilikom ponašao se opet isto ili još gore. S Darkom nisam imala nikakav ozbiljniji odnos da bi me to vrijeđalo u partnerskom smislu, ali s druge strane, osjećala sam se da nema nimalo poštovanja i da s tim nastupom podiže sam sebi ego. Ja nisam ušla u eksperiment da odgajam odraslog čovjeka.

Je li vas razočarala njegova reakcija na tu temu pred ostalim parovima?

Pa što me nije dovoljno razočarao? On se malo pogubio jer je mislio da će biti kao i prvi put, malo se ispričati pa nastaviti ponovno. S njim nisam mogla imati normalnu komunikaciju jer ju je izbjegavao ili glumio žrtvu pa bih se ja sažalila, ali sam odlučila da to tako više ne može . Patila sam i nisam znala drugi način, ali to javno nisam htjela pokazati jer bi to njemu još više dizalo ego.

Što mislite o Irmi i njezinu objašnjenju?

Irma je povezala stvari isto kao i ja, nešto je krivo shvatio. Irma i ja smo u odličnim odnosima i ovakve Darkove priče je trebalo odmah prekinuti u startu. Tko zna što bi još izjavio za bilo koga od kandidata.

Marko je bio zadovoljan Irmom kako je reagirala i ima potpuno povjerenje u nju. Kakvo je sada vaše mišljenje o Darku? Imate li još imalo povjerenja u njega?

Sama se sebi čudim kako sam mogla imati toliko tolerancije za Darka i kako sam ga zapravo prihvatila. Čak sam i htjela nastaviti druženje u više pozitivnom smislu, ali on je i dalje glumio žrtvu. Cijelo vrijeme kraj njega sam se zapravo osjećala kako imam upitnik iznad glave jer se svaki sat nešto mijenjalo. U vanjskom svijetu nikada mi takva osoba ne bi prišla ni blizu, a ne da još imam razumijevanja za nečije ponašanje.

Mislite li da se Irma sviđa Darku u ljubavnom smislu?

Ne znam, to pitajte njega, ali sam sigurna da se Irmi ne sviđa Darko. Petu sezonu 'Braka na prvu' gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.15, a nove epizode su dan ranije dostupne na platformi Voyo!

