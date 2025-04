Višnja za RTL.hr o izlasku iz 'Braka na prvu': 'To je za mene čin poštovanja prema sebi'

Kako to da ste napisali da ostajete u eksperimentu unatoč brojnim problemima koje ste imali s partnerom?

Najveći izazov bio je nedostatak emocionalne povezanosti i međusobnog razumijevanja. Imali smo jako različite vrijednosti i pristup odnosu, što je dovodilo do nesporazuma i nesklada u komunikaciji.

Bila sam otvorena, iskrena , popustljiva. Davala sam šanse, praštala, što se sve moglo i vidjeti i pristupila svemu bez predrasuda. Ali šansa ne znači zaboraviti sebe ili tolerirati ono što ne osjećaš kao ispravno. Bila sam fer, i to mi je najvažnije. Isto ne mislim i za Darka, osjećam se povrijeđeno nakon sto sam vidjela njegove izjave i to da se privatno predstavljao na jedan način, a u društvu na drugi. Nisam mogla pretpostaviti njegov sljedeći korak i shvatiti što on želi jer nismo dobro komunicirali.