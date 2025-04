Višnja za RTL.hr o trenutku koji je naljutio Darka: 'Ne razumijem što sam krivo pitala?'

Ja se svojih godina ne sramim, otvorena sam po tom pitanju i nije da mu baš skroz zamjeram što me to tada upitao.

Nije negativno utjecalo na mene u smislu da sam se zbog toga razočarala, sve je to život, ali mi nije bila skroz čista i jasna situacija. Vjerujem da je to za njega teška tema, razgovarala sam s njim o tome i iza kamere i nisam htjela preduboko kopati po temi koja mu je bolna, ali meni je neshvatljiva.

Ne razumijem što sam krivo pitala? Ako nekoga upoznaješ, pitaš ga neka pitanja o svemu, tako i o zanimanju. Očito ima neka negativna iskustva iz prošlosti pa me usporedio s prijašnjom osobom ili situacijom. Da sam vidjela ranije njegov profil i predstavljanja gdje ima previsoko mišljenje o sebi, uz komentar da njemu žena ne smije prati veš i da se žene okreću za njim i slično, možda bih i ja otišla s tog vjenčanja. Da je on otišao, prihvatila bih to, ali mi nije jasna njegova insinuacija.

Darko je predlagao da kumovi režu svadbenu tortu, ali ste mu rekli da će te vi i on zajedno. Kako vam se činio njegov prijedlog? Jeste li zamjerili što prvu krišku nije ostavio vama?

Darko je sve povezao i shvatio od početka kako je on htio, nije se sjetio pozvati me na prvi ples, a kamo li da režemo zajedno tortu. Tu me ponizio i ne znam što je htio postići. Kad smo rezali tortu, stisnuo mi je ruku bez imalo osjećaja da sam žena. Prva kriška ili zalogaj je trebao ići meni kao mladoj koliko pamtim i znam, on je to totalno ignorirao.