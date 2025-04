Višnjina kuma sve istražila: 'Darko ima autosalon, sigurno ima novca. Dobra ti je prilika!'

Višnjina kuma je nakon što su se Višnja i Darko vjenčali komentirala da je on dobra prilika. "Iznad očekivanja. Ima autosalon, da znaš. Ima autosalon", rekla je Višnji.

Istaknula je da je Višnja pogodila kada je predviđala posao kojim se Darko bavi. "Rekla je da je poduzetnik, vlasnik autosalona", rekla je Višnjina kuma.

"Darko je jako uspješan, to se vidi na njegov prvi dojam. Radi u jednom autosalonu i uz sve to radi kuću u Zagrebu. Dakle, to je osoba koja sigurno ima novca i koja se sigurno želi skrasiti", dodala je.

Petu sezonu 'Braka na prvu' gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.15, a nove epizode su dan ranije dostupne na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':