Vrijeme je da i posljednji par izmijeni zavjete i uđe u eksperiment 'Brak na prvu': 'Od muškarca tražim da me voli i obožava'

Franjo se bavi edukacijom geodezije i informatike, rado boravi u prirodi, redovito trenira i opisuje se kao društvena i mirna osoba. Franjine prošle veze nisu bile dugog vijeka i on smatra da je to zbog toga što on ima određenu kočnicu u sebi koja ga sputava pri ulasku dublje u neki odnos.

Ja sam tip osobe kojoj je bitno mišljenje drugih i to me isto sputava", priznaje Franjo, a posebno mu je važna uža obitelj i njihovo mišljenje. Odgojen je u tradicionalnoj obitelji u kojoj je brak svetinja te i on sam smatra da je brak za do kraja života i da bi brak trebao biti prvi na listi prioriteta.

Profesor Franjo preferira plavuše i dodaje kako mu godine nisu pretjerano bitne, ali ne bi volio da je prevelika razlika u godinama.