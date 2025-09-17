Zajedno uživali u druženju! Franjo iz 'Braka na prvu' podijelio trenutke s Irmom i Doris

Franjo iz 'Braka na prvu' na svom Instagramu podijelio je fotografije s nedavnog druženja s Irmom i Doris.
Podsjetimo, na početku su ga eksperti spojili s Kristinom, no taj spoj nije uspio. Potom su ga u sklopu zadatka zamjene supružnika spojili s Irmom, s kojom je ostao u prijateljskim odnosima i nakon završetka eksperimenta.
Doris, s druge strane, bila je u "braku" s Igorom. Iako su u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' bili predstavljeni kao vrlo skladan par u prijateljskom smislu, nakon završetka showa njihovi su se putevi potpuno razdvojili.
Igor je odmah nakon završetka showa javno poručio Doris da izbriše njegov broj, a mjesec dana kasnije, kad smo ga pitali je li se išta promijenilo, odgovorio je: "Ne čujemo se i nemam u planu imati nikakav kontakt s njom."
