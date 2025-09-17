Zajedno uživali u druženju! Franjo iz 'Braka na prvu' podijelio trenutke s Irmom i Doris

Franjo iz 'Braka na prvu' na svom Instagramu podijelio je fotografije s nedavnog druženja s Irmom i Doris.

Podsjetimo, na početku su ga eksperti spojili s Kristinom, no taj spoj nije uspio. Potom su ga u sklopu zadatka zamjene supružnika spojili s Irmom, s kojom je ostao u prijateljskim odnosima i nakon završetka eksperimenta.