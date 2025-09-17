Novosti
Brak na prvu

Zajedno uživali u druženju! Franjo iz 'Braka na prvu' podijelio trenutke s Irmom i Doris

Ekipa iz 'Braka na prvu' ponovno na okupu

RTL.hr
17.09.2025 11:09

Franjo iz 'Braka na prvu' na svom Instagramu podijelio je fotografije s nedavnog druženja s Irmom i Doris.

Podsjetimo, na početku su ga eksperti spojili s Kristinom, no taj spoj nije uspio. Potom su ga u sklopu zadatka zamjene supružnika spojili s Irmom, s kojom je ostao u prijateljskim odnosima i nakon završetka eksperimenta.

Franjo, Irma i Doris, Brak na prvu
Franjo, Irma i Doris, Brak na prvu FOTO: Instagram

Doris, s druge strane, bila je u "braku" s Igorom. Iako su u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' bili predstavljeni kao vrlo skladan par u prijateljskom smislu, nakon završetka showa njihovi su se putevi potpuno razdvojili.

Igor je odmah nakon završetka showa javno poručio Doris da izbriše njegov broj, a mjesec dana kasnije, kad smo ga pitali je li se išta promijenilo, odgovorio je: "Ne čujemo se i nemam u planu imati nikakav kontakt s njom."

Propuštene epizode 'Brak na prvu' možete gledati na platformi Voyo!

Silvija iz 'Braka na prvu' otkrila kako je u tjedan dana na jahti zaradila čak 4500 eura - samo na napojnici: Evo koliko zaradi u mjesec dana

Brak na prvu

Prepoznajete li ga? Tiago iz 'Braka na prvu' potpuno promijenio izgled

