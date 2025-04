Zanimljiv detalj u Kristininom odnosu s Franjom: 'Krivo sam rekla'

Ekspert Matej Sakoman je komentirao da Kristina S. ima malo više godina od Franje i da joj je lijepo i ugodno s njim, no primijetio je da za supruga kaže da je dobar dečko, a ne dobar muškarac. Ona je istaknula da je krivo rekla i da se ispravila.

Sakomana je zanimalo je li ona sad možda svjesnija Franjine dobi više nego on. "Iskreno, u životu nisam imala iskustva s mlađima tako da mi je on prvi, ali mislim da se super slažemo, da imamo super komunikaciju i stvarno godine se kod nas ne primijete", rekla je Kristina.

Franjo se složio s njom. Inače, on je ranije priznao ekspertima da nisu uspjeli složiti ormarić, ali da su to odlučili gurnuti pod tepih jer im to nije važno.

