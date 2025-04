Zbližavanje u jacuzziju i provokacije na večeri: 'Mislim da poštovanje prema osobi s kojom si trenutno - mora postojati'

Doris i Igor odlučili su iskoristiti sve blagodati svog smještaja pa su isprobali i jacuzzi, Kristina i Franjo prvo su išli u šetnju, a onda su se pridružili Doris i Igoru. "Ugodno su me iznenadili jer mi je Tina na djevojačkoj djelovala kao da je nju teško zadovoljiti izborom muškarca, ali kad ih vidim skupa, baš mi djeluju lijepo", rekla je Doris, a Kristina objasnila: "Muškarci Dalmatinci su kršni, lijepi, zgodni, pametni, znaju se zezati, žensku šarmirati, imaju neki svoj štih."

Na medeni mjesec krenuli su Doris i Igor, Višnja i Darko te Kristina i Franjo, a uz to što će se supružnici na Bledu bolje upoznati, imat će i prvo druženje s ostalim parovima.

Tijekom razgovora Franjo je podijelio sa svima kako je sretan što su mu stručnjaci namijenili Kristinu, a i ostali su zadovoljni kako je sve ispalo. "Franjo je na prvi dojam tih, a ona više priča i vidim da im paše taj odnos", rekao je Igor, koji je s Franjom otišao u saunu da djevojke mogu u miru popričati. Doris je otkrila da joj je njezin suprug baš u redu, a isto je rekao i Igor. "Sad smo kao prijatelji, a vidjet ćemo hoće li to ići nešto više", objasnio je Igor.

Doris i Kristina složile su se da treba proći neko vrijeme i da se prvo trebaju dobro upoznati. "Igor i ja otpočetka imamo dobru komunikaciju, dosta smo slični po nekim stvarima i zasad smo stvorili dobar prijateljski temelj", objasnila je Doris koju je Igor nosio na leđima do sobe. Kristina je čekala Franju u krevetu i napravili su kratki rezime dana dok je Igor pregledavao što je sve Doris ponijela od odjeće.

Kristini je Franjo drag, simpatičan, pravi kavalir, ali naglasila je da je ipak energičnija od njega. "Malo je mlađi od mene pa je možda i to problem", kroz smijeh je nastavila i priznala da je on suprotnost svim njezinim bivšim frajerima. "Ali kako mi drugi govore da očito imam krivi izbor, onda možda trebam nešto kontra", iskreno je rekla.

Kristina i Franjo išli su na jahanje. "To nas je iskustvo nas zbližilo svakako, neka nova zajednička aktivnost, plus svakako", rekla je Kristina koju je Franjo grlio jer joj je bilo hladno. Višnja i Darko su posjetili tvornicu čokolade, a Darko je priznao da je kemija između supruge i njega na zabavnoj razini. "Seksualne privlačnosti mislim da i nema, barem s moje strane, ali imamo komunikaciju, i to mi se jako sviđa", nastavio je Darko, a potom su se natjecali tko će napraviti bolje čokoladne suvenire.