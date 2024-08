Zbog ovoga su svi vjerovali da će Tamara i Filip biti skupa: Ovi prizori su sve osvojili!

"Postala si mi bitan dio života, ne bih te htio izgubiti", istaknuo je Filip pred stručnjacima. Otkrio je kako je upoznavanje Tamare i njegove obitelji prošlo odlično. Priznao je da je postala poput člana obitelji.

"Ne bih mijenjala niti jedan trenutak", komentirala je Tamara svoj odnos s Filipom. Filip je istaknuo da su izgradili međusobno povjerenje. No više puta je spomenuo da je njihov odnos tek prijateljski. Gledatelji su smatrali da nije tako i da Filipovi pogledi prema Tamari sve govore.

Nažalost, njihov odnos nije prerastao u vezu. "Mi se više ne čujemo. Tako sam prognozirala. Kad je završio reunion, on je nestao tragom i glasom, nestao s lica zemlje. Trebali smo ići na kavu sto puta i svaki put mi kaže da će mi javiti i onda nikako ne javi. To je trajalo jedno pola godine. Onda je bio njegov rođendan i početak emitiranja. Kako je krenulo emitiranja, krenuo me i zvati svaki dan - jedanput, dvaput, triput. To su bili razgovori po pola sata, sat vremena, pred kraj sam ga morala skidati s telefona... U jednom sam ga trenutku pitala bi li se mi uopće čuli da nema emitiranja. Rekao je da bi i govorio kako sam mu jako bitna osoba u životu. Rekla sam mu kako je sve u redu, da mu nisam prioritet, da nema vremena za mene, sve u redu, nismo pola godine išli na kavu... No, emitiranje je sve promijenilo. Kako je bila posljednje epizoda prikazana, kako su prošla još dva dana... opet nema Filipa. Nisam se iznenadila. Znam zaboraviti i da postoji", rekla je Tamara za RTL.hr.