Žestok obračun Danijele i Alana: 'Zašto tako puno lažeš?! Stalno izmišljaš priče'

Danijela i Alan imali su zadatak jedno drugo gledati u oči, a tijekom toga su poveli i raspravu.

Danijela ga je upitala koja mu je najbitnija kvaliteta kod osobe. Alan je odgovorio kako je to iskrenost.

"Ne želim raditi ovu vježbu jer nisi iskren. To ti je bitno? Da je žena iskrena? To ti je najbitnije kod žene? Što pričaš ti? To nema nikakve veze s tobom. Uredu, to prihvaćam i to je to. Sad bih završila ovu vježbu", rekla je Danijela.

"Htio sam se prikazati onakav kakav jesam. Imam osjećaj kako nisam uspio. Da je ona zbog toga stekla krivi dojam", rekao je.

Danijela ga je krenula ispitivati o njegovim vrijednostima, odnosno je li siguran da mu je istina bitnija od novca, od žena, seksa, prijatelja, obitelji...

"Da", rekao je Alan samouvjereno.

"Zašto onda tako puno lažeš? Non stop, konstantno, iz dana u dan, iz trenutka u trenutak. Izmišljaš priče kako ti dođe. Ne sviđa mi se to. Gledaš me u oči i lažeš mi", rekla je Danijela.

Alan ju je upitao što joj točno smeta kod njega, a onda je ona krenula s nabrajanjem.

"Ona misli da sam ja lažljivac, da ne govorim istinu. Želim da me upozna, želim da se potrudi...", rekla je.

