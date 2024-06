Znate li koja je kandidatkinja 'Braka na prvu' na fotografiji? Njezina ljubavna priča je kao iz bajke!

Inače, ova je kandidatkinja u sociološkom eksperimentu otkrila kako joj djetinjstvo i nije baš najdraže razdoblje života.

"Imam nekih trauma iz osnovne škole. Vršnjaci su me u osnovnoj školi često ismijavali. Danas sam očvrsnula kao osoba i više me mišljenja drugih ljudi ne zanimaju", rekla je Mura Klara u predstavljanju te dodala da njezina ljubavna iskustva do sada nisu bila baš ugodna.

"U svojoj mladosti nisam imala puno veza. Najduža veza mi je trajala devet mjeseci. U toj vezi je bila problem ljubomora, ja sam bila podosta ljubomorna pa je to partneru smetalo", rekla je iskreno.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.