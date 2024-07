Znate li tko je dječak na fotografiji? 'Brak na prvu' mu je bio prekretnica, a još kao klinac obožavao je sport

"Tek sam u kasnijoj dobi s deset godina počeo trenirati nogomet i odbojku i imao sam odličnu koordinaciju oka i ruke. To sam naslijedio od oca koji se poluprofesionalno bavio nogometom. Iako sam kao dijete imao veliku želju trenirati, otac je bio protiv toga i smatrao je da školske obveze moraju biti na prvom mjestu. Iz današnje perspektive sam mu jako zahvalan i mogu reći da je bio u pravu, ali u to vrijeme nisam tako mislio", priznao je Josip za pomaknigranice.hr.

"Josip je već s 16 godina počeo trenirati u teretani. Imao sam vrlo slab vid i to me onemogućavalo u nekom ozbiljnijem bavljenju sportom, pa sam se vrlo ozbiljno posvetio treninzima u teretani. S druge strane, po završetku gimnazije sanjario sam o studiju sociologije, politologije ili čak filozofije. Bio sam sklon društvenim znanostima. No odlučio sam se na kraju za studij prava", priznao je Josip.

Podsjetimo, Renata i Josip nisu održali svoju vezu nakon sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Čim je završilo snimanje prekinuli su i kontakt. Tako je Renata za RTL.hr otkrila kako je zaljubljena i trenutno u sretnoj vezi.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.