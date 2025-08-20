Emisije
Brak na prvu

Znate li tko je ovaj dječak na fotografiji? Traženje ljubavi u 'Braku na prvu' za njega nije bilo uspješno

Stjepan je na društvenim mrežama podijelio svoju fotografiju iz djetinjstva

RTL.hr
20.08.2025 07:00

Kandidat sociološkog eksperimenta 'Braka na prvu'  Stjepan je na društvenim mrežama podijelio svoju fotografiju iz djetinjstva. 

Stjepan na fotografiji sjedi u kolicima s dudom, držeći bočicu u rukama, negdje na moru.

Stjepan, Brak na prvu
Stjepan, Brak na prvu FOTO: RTL

Ovaj preslatki dječak je sada muškarac koji je u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' tražio ljubav. Bio je spreman oženiti se, ali već prvi susret za njega nije prošao obećavajuće.  On i Kristina imali su nesuglasice od samoga početka te su se nakon nekoliko ceremonija odlučili i razići. 

Propuštene epizode 'Braka na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

