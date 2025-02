Brankica je Mijina tiha patnja, a ona za RTL.hr kaže: 'Da me pita za vezu dobio bi odbijenicu'

''A šta da vam kažem što se njega tiče - imali smo energiju, kliknuli smo. On je zeznuo stvar, a ja sam takva osoba da kad me netko jedanput povrijedi – to je to. Dobro sam si s njim, često se čujemo, dajemo si savjete, on se meni jada. Kada se vidimo na zabavama izgrlimo se i plešemo zajedno, ali sve to na prijateljskoj bazi. Jednostavno mene kad netko jedan put povrijedi, nemam više povjerenja u tu osobu i to za mene više nije muškarac za vezu'', objasnila je Brankica i dodala kako on vjerojatno i osjeti taj njezin stav.