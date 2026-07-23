'Apstinencija!': Borna Kotromanić nasmijala cijeli studio 'Direktora svemira' jednim potezom

Prvi zadatak večeri bio je naizgled jednostavan. Pet natjecatelja - Vlatka, Srđan, Borna, Borko i Joža - moralo je odabrati jedno slovo abecede i u samo pet minuta na tacnu prikupiti što više predmeta koji počinju tim slovom. Dok su se neki odlučili za sigurne opcije, drugi su se suočili s gotovo nemogućim misijama, što je dovelo do kaotičnih i urnebesnih scena. Cilj je bio jasan: tko prikupi najviše predmeta, osvaja najveći broj bodova.

Srđan je odabrao slovo 'D' i na kraju zadatka trijumfalno predstavio čak 58 predmeta, ostavivši sve u čudu. Među njegovim pronalascima našli su se daljinski upravljač, daska i "Dunst guma", kako ju je duhovito nazvao. Ipak, tajna njegove pobjede ležala je u nevjerojatnoj domišljatosti. Kada su voditelji prebrojali predmete, otkrili su da čak 52 od 58 "stvari" na tacni čine - dlake. Ovaj potez osigurao mu je maksimalan broj bodova i titulu pobjednika prvog izazova, dokazavši da se pobjeda ponekad zaista može ostvariti "za dlaku".

Još jedan trenutak nasmijao je publiku. Naime, Borna je odabrala slovo A, a kada je na tacnu trebala staviti nešto samo je pokazala na Luku i poručila: "Asptinencija" i rukom dotaknula tacnu što je nasmijalo sve u studiju.