Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Direktor Svemira

'Apstinencija!': Borna Kotromanić nasmijala cijeli studio 'Direktora svemira' jednim potezom

U novoj epizodi popularnog showa 'Direktor svemira', voditeljski dvojac Ivan Šarić i Luka Petrušić pred svoje je natjecatelje postavio niz bizarnih zadataka, a već prvi izazov pokazao je da su poznati kandidati spremni na sve kako bi osvojili bodove

RTL.hr
23.07.2026 21:30

Prvi zadatak večeri bio je naizgled jednostavan. Pet natjecatelja - Vlatka, Srđan, Borna, Borko i Joža - moralo je odabrati jedno slovo abecede i u samo pet minuta na tacnu prikupiti što više predmeta koji počinju tim slovom. Dok su se neki odlučili za sigurne opcije, drugi su se suočili s gotovo nemogućim misijama, što je dovelo do kaotičnih i urnebesnih scena. Cilj je bio jasan: tko prikupi najviše predmeta, osvaja najveći broj bodova.

Direktor svemira
Direktor svemira FOTO: RTL

Srđanova pobjeda 'za dlaku'

Srđan je odabrao slovo 'D' i na kraju zadatka trijumfalno predstavio čak 58 predmeta, ostavivši sve u čudu. Među njegovim pronalascima našli su se daljinski upravljač, daska i "Dunst guma", kako ju je duhovito nazvao. Ipak, tajna njegove pobjede ležala je u nevjerojatnoj domišljatosti. Kada su voditelji prebrojali predmete, otkrili su da čak 52 od 58 "stvari" na tacni čine - dlake. Ovaj potez osigurao mu je maksimalan broj bodova i titulu pobjednika prvog izazova, dokazavši da se pobjeda ponekad zaista može ostvariti "za dlaku".

Još jedan trenutak nasmijao je publiku. Naime, Borna je odabrala slovo A, a kada je na tacnu trebala staviti nešto samo je pokazala na Luku i poručila: "Asptinencija" i rukom dotaknula tacnu što je nasmijalo sve u studiju.

direktor svemira
Direktor Svemira

Srđan u studio 'Direktora svemira' donio prezervativ iz devedesetih: 'Ja ga i dan-danas čuvam'

Direktor Svemira

Tko će uspjeti uzbuditi Luku Petrušića? Nova epizoda 'Direktora svemira' večeras od 21.15 sati na RTL-u

Moglo bi te zanimati

Tko će uspjeti uzbuditi Luku Petrušića? Nova epizoda 'Direktora svemira' večeras od 21.15 sati na RTL-u

Puno smijeha i prvi zadaci: Večeras od 21.15 sati na RTL-u kreće nova sezona 'Direktora svemira'

Napeta završnica u 'Direktoru svemira': Odlučio samo jedan bod, evo tko je slavio nakon psihološke igre s grožđem

Što je 'najbolji krug'? Natjecatelj 'Direktora svemira' nasmijao studio naoko 'ilegalnim' rekvizitom

Ivan Šarić bez milosti predstavio kandidate u novoj sezoni 'Direktora svemira': 'Izgleda kao zgodni viking, ali zapravo je nezgodni Srbin'

Urnebesan početak druge sezone 'Direktora svemira': 'Šarić je najviše super, a Luka je isto dobar'

Pročitaj na Net.hr
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Supruga Brucea Willisa otkrila prvi znak koji je upućivao na demenciju