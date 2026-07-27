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Direktor Svemira

Borko Perić je pobjednik treće epizode 'Direktora Svemira', a Šarić je sve zaključio neočekivanim komentarom

U trećoj epizodi popularnog showa 'Direktor Svemira', glumac Borko Perić odnio je pobjedu nakon niza kreativnih, zabavnih i potpuno besmislenih zadataka. U napetoj borbi s ostalim kandidatima - Perić je pokazao svestranost i humor, a njegov trijumf voditelj Ivan Šarić prokomentirao je na svoj jedinstven način

RTL.hr
27.07.2026 22:30

Nakon što su se kandidati okušali u vožnji dječjih bicikala, izradi igračaka za psa i bojanju lopte bez nereda, pobjednika je odlučio posljednji, timski zadatak. Natjecatelji su, podijeljeni u dva tima, morali pogađati pojmove koje su njihovi suigrači prikazivali kao sjene iza platna. U igri brzine i asocijacija, Perićev tim pokazao je spretnost, što mu je u konačnici osiguralo ključne bodove za pobjedu.

Nakon što je asistent Luka Petrušić zbrojio sve bodove i proglasio Borka Perića pobjednikom, voditelj Ivan Šarić nije mogao odoljeti a da ne doda duhovit komentar koji je nasmijao cijeli studio i publiku. "A čak nismo namještali", dobacio je Šarić, aludirajući na Perićevu konstantno dobru izvedbu tijekom cijele večeri.

Kandidati, Direktor svemira
Kandidati, Direktor svemira FOTO: RTL

Put do trijumfa popločan grižnjom savjesti

Borko Perić istaknuo se od samog početka emisije, skupljajući bodove u raznim izazovima. Jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je zadatak u kojem su kandidati morali donijeti predmet koji u njima budi grižnju savjesti. Perić je ispričao anegdotu iz djetinjstva, priznavši kako je školskom kolegi Marku ukrao novac za izlet kako bi on sam mogao otići.

"Marko nikad nije bio na izletu. I eto, zbog toga me peče savjest. I sada razmišljam možda da mu platim neki izlet da ode do Pazina", rekao je Perić, na što je Šarić dodao kako glumac iz emisije u emisiju samo "sastavlja dužničku listu". Njegova iskrenost i humor osigurali su mu simpatije i visoke bodove.

Borko i Borna, Direktor svemira
Borko i Borna, Direktor svemira FOTO: RTL

Svestranost koja je osvojila

Glumac je svoju kreativnost pokazao i u zadatku izrade igračke za psa, gdje je svojim talentom za imitaciju zvukova životinja nasmijao sve prisutne. Kroz cijelu emisiju, od zadatka s dječjim anegdotama do finalne igre sa sjenama, Perić je pokazao zašto je zaslužio titulu pobjednika.

Na kraju, pobjednik je velikodušno ponudio ostalim natjecateljima losos koji je donio kao rekvizit, poručivši kako ovaj put neće imati grižnju savjesti zbog mriještenja. 

borko direktor svemira direktor svemira
Direktor Svemira

Nastavljaju se besmisleni zadaci i borba za bodove večeras nakon RTL Direkta u 'Direktoru svemira'

Direktor Svemira

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