Ivan Šarić bez milosti predstavio kandidate u novoj sezoni 'Direktora svemira': 'Izgleda kao zgodni viking, ali zapravo je nezgodni Srbin'

Ivan Šarić, poznat po svom britkom humoru, nije štedio kandidate ni prilikom samog predstavljanja. "Ovo je jedini show u kojem predstavljamo kandidate tako da... unaprijed se ispričavam, a možda i ne", najavio je Šarić prije nego što je krenuo s pojedinačnim uvodima.

Prva na redu bila je stand-up komičarka Vlatka Mifka, koju je Šarić publici predstavio kao osobu "javnosti poznatu kao 'ko je ova?'". Nakon nje, na red je došao Joža Vrban, opisan kao "jedini stand-up tragičar u Hrvata". Za glumca Borka Perića, Šarić je ustvrdio da je živi dokaz teze "da ljepota i pamet ne idu skupa". Poseban uvod dobila je i Borna Kotromanić, za koju je direktor svemira rekao da je "ljupka dama koja može kupiti apsolutno sve osim bodova u ovoj emisiji", da bi se kasnije ispravio i dodao kako ona zapravo može kupiti i pobjedu. Posljednji je predstavljen Srđan Olman, za kojeg Šarić kaže: "Izgleda kao zgodni Viking, ali zapravo je nezgodni Srbin."

Osim što se bore za titulu pobjednika i "najskuplju nagradu na svijetu", Šarićevu zlatnu glavu, natjecatelji se suočavaju s jednim vrlo neobičnim pravilom. Naime, pobjednik svake epizode ne osvaja nagrade koje je osigurala produkcija, već one koje su u studio donijeli sami natjecatelji.

"Znači, osvajate ono što ste vi donijeli, a ne što smo mi", objasnio je Šarić i kroz smijeh dodao: "Jako štedimo na produkciji, kao što vidite." Asistent Luka Petrušić potvrdio je da u svakoj epizodi kandidati moraju donijeti određeni predmet koji potom ulazi u nagradni fond. Ovo pravilo izazvalo je smijeh u studiju, a sve su oči odmah bile uprte u Bornu Kotromanić. "Od Borne jako puno očekujemo", našalio se Šarić, na što su se ostali nadovezali s dobacivanjima poput "škrinju zlata" i "otok, otok, otok".

Već sami uvodi i objašnjenje pravila jasno su dali do znanja da gledatelje očekuje još jedna sezona puna smijeha, nepredvidivih situacija i zadataka koji će natjecatelje natjerati da pokažu svoju najkreativniju