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Direktor Svemira

Ivan Šarić bez milosti predstavio kandidate u novoj sezoni 'Direktora svemira': 'Izgleda kao zgodni viking, ali zapravo je nezgodni Srbin'

U prvoj epizodi upoznali smo pet novih natjecatelja koji će se kroz niz bizarnih i urnebesnih zadataka boriti za prestižnu, ali i vrlo neobičnu nagradu - zlatnu glavu samog direktora Šarića

RTL.hr
22.07.2026 21:45

Krenula je nova, druga sezona popularnog RTL-ovog showa 'Direktor svemira', a voditeljski tandem Ivan Šarić i Luka Petrušić ponovno je spreman testirati granice kreativnosti i snalažljivosti poznatih osoba. 

'Tko je ova?': Šarić bez milosti predstavio zvjezdanu petorku

Ivan Šarić, poznat po svom britkom humoru, nije štedio kandidate ni prilikom samog predstavljanja. "Ovo je jedini show u kojem predstavljamo kandidate tako da... unaprijed se ispričavam, a možda i ne", najavio je Šarić prije nego što je krenuo s pojedinačnim uvodima.

Ivan Šarić i Luka Petrušić, Direktor svemira
Ivan Šarić i Luka Petrušić, Direktor svemira FOTO: RTL

Prva na redu bila je stand-up komičarka Vlatka Mifka, koju je Šarić publici predstavio kao osobu "javnosti poznatu kao 'ko je ova?'". Nakon nje, na red je došao Joža Vrban, opisan kao "jedini stand-up tragičar u Hrvata". Za glumca Borka Perića, Šarić je ustvrdio da je živi dokaz teze "da ljepota i pamet ne idu skupa". Poseban uvod dobila je i Borna Kotromanić, za koju je direktor svemira rekao da je "ljupka dama koja može kupiti apsolutno sve osim bodova u ovoj emisiji", da bi se kasnije ispravio i dodao kako ona zapravo može kupiti i pobjedu. Posljednji je predstavljen Srđan Olman, za kojeg Šarić kaže: "Izgleda kao zgodni Viking, ali zapravo je nezgodni Srbin."

Borko Perić, Borna Kotromanić, Joža Vrban, Vlatka Mifka, Srđan Olman, Direktor svemira
Borko Perić, Borna Kotromanić, Joža Vrban, Vlatka Mifka, Srđan Olman, Direktor svemira FOTO: RTL

Borba za zlatnu glavu i nagradni fond iz vlastitog džepa

Osim što se bore za titulu pobjednika i "najskuplju nagradu na svijetu", Šarićevu zlatnu glavu, natjecatelji se suočavaju s jednim vrlo neobičnim pravilom. Naime, pobjednik svake epizode ne osvaja nagrade koje je osigurala produkcija, već one koje su u studio donijeli sami natjecatelji.

Borko Perić i Borna Kotromanić, Direktor svemira
Borko Perić i Borna Kotromanić, Direktor svemira FOTO: RTL

"Znači, osvajate ono što ste vi donijeli, a ne što smo mi", objasnio je Šarić i kroz smijeh dodao: "Jako štedimo na produkciji, kao što vidite." Asistent Luka Petrušić potvrdio je da u svakoj epizodi kandidati moraju donijeti određeni predmet koji potom ulazi u nagradni fond. Ovo pravilo izazvalo je smijeh u studiju, a sve su oči odmah bile uprte u Bornu Kotromanić. "Od Borne jako puno očekujemo", našalio se Šarić, na što su se ostali nadovezali s dobacivanjima poput "škrinju zlata" i "otok, otok, otok".

Već sami uvodi i objašnjenje pravila jasno su dali do znanja da gledatelje očekuje još jedna sezona puna smijeha, nepredvidivih situacija i zadataka koji će natjecatelje natjerati da pokažu svoju najkreativniju

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