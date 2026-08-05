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Direktor Svemira

Ivan Šarić iznenadio novom frizurom: Pogledajte drastičnu promjenu omiljenog 'Direktora svemira'

Poznati komičar i voditelj uživa u ljetnom odmoru s partnericom Koranom, a njegov novi ljetni imidž odmah je izazvao reakcije pratitelja na društvenim mrežama

RTL.hr
05.08.2026 14:00

Poznati voditelj i komičar Ivan Šarić odlučio je ljetne dane iskoristiti za prijeko potreban odmor i punjenje baterija u društvu svoje dugogodišnje partnerice Korane. Par je na društvenim mrežama podijelio romantičan video u kojem poziraju zagrljeni uz spektakularan zalazak sunca na obali, no uz predivan kadar, svima je odmah zapeo za oko jedan sasvim novi detalj na voditelju.

Ivan Šarić, Direktor svemira
Ivan Šarić, Direktor svemira FOTO: RTL

Prepoznatljivi stil zamijenio 'buzzcut' frizurom

Šarić se, po svemu sudeći, odlučio na drastično osvježenje za vruće ljetne mjesece. Svoju prepoznatljivu kosu zamijenio je iznimno kratkom, praktički obrijanom frizurom, čime je napravio potpunu transformaciju izgleda.

Ipak, od jednog detalja nije odustao - svoj dugogodišnji zaštitni znak, gustu i upečatljivu bradu, ostavio je netaknutom, pa novi kontrast kratke kose i brade daje voditelju prilično odvažno i ljetno izdanje.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Romantični trenuci na obali

U opuštenom izdanju, dok Korana pozira u elegantnoj bijeloj ljetnoj haljini s uzorkom, a Šarić u ležernoj plavoj kombinaciji, par djeluje zaljubljenije nego ikada. Nakon dinamičnih televizijskih projekata i snimanja, čini se da je popularnom 'Direktoru svemira' upravo ovakav miran morski predah s obitelji bio točno ono što mu je trebalo.

ivan šarić direktor svemira
Direktor Svemira

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