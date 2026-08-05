Ivan Šarić iznenadio novom frizurom: Pogledajte drastičnu promjenu omiljenog 'Direktora svemira'

Poznati voditelj i komičar Ivan Šarić odlučio je ljetne dane iskoristiti za prijeko potreban odmor i punjenje baterija u društvu svoje dugogodišnje partnerice Korane. Par je na društvenim mrežama podijelio romantičan video u kojem poziraju zagrljeni uz spektakularan zalazak sunca na obali, no uz predivan kadar, svima je odmah zapeo za oko jedan sasvim novi detalj na voditelju.

Šarić se, po svemu sudeći, odlučio na drastično osvježenje za vruće ljetne mjesece. Svoju prepoznatljivu kosu zamijenio je iznimno kratkom, praktički obrijanom frizurom, čime je napravio potpunu transformaciju izgleda.

Ipak, od jednog detalja nije odustao - svoj dugogodišnji zaštitni znak, gustu i upečatljivu bradu, ostavio je netaknutom, pa novi kontrast kratke kose i brade daje voditelju prilično odvažno i ljetno izdanje.