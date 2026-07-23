Kandidati 'Direktora svemira' morali 'uzbuditi' voditelja! 'Malo sam prestravljen'

Natjecatelji su zadatku pristupili s nevjerojatnom kreativnošću i bez ikakvih kočnica. Dok je Luka bio spojen na mjerač pulsa, naizgled nespreman za ono što slijedi, timovi su pripremali svoje strategije.

Srđan je imao potpuno drugačiji pristup. Njegova metoda izazivanja uzbuđenja graničila je sa zastrašivanjem. U jednom trenutku, Srđan je nasrnuo na Luku te su se počeli hrvati. "Nisam uzbuđen, malo sam prestravljen", priznao je Luka, dok mu je puls skočio u nebesa.