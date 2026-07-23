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Direktor Svemira

Kandidati 'Direktora svemira' morali 'uzbuditi' voditelja! 'Malo sam prestravljen'

U popularnom zabavnom showu 'Direktor svemira', voditeljskom dvojcu Ivanu Šariću i Luki Petrušiću nikad ne nedostaje bizarnih ideja. U jednoj od najupečatljivijih epizoda, pet poznatih natjecatelja - Vlatka, Srđan, Borko, Borna i Joža - dobilo je poseban zadatak. Njihova misija bila je na bilo koji način podići puls pomoćniku voditelja Luki Petrušiću, čiji su otkucaji srca mjereni posebnim uređajem. Pobjednik je bio onaj tko Luku najviše "uzbudi", a metode koje su koristili bile su sve samo ne obične

RTL.hr
23.07.2026 22:30

Natjecatelji su zadatku pristupili s nevjerojatnom kreativnošću i bez ikakvih kočnica. Dok je Luka bio spojen na mjerač pulsa, naizgled nespreman za ono što slijedi, timovi su pripremali svoje strategije.

Srđan je imao potpuno drugačiji pristup. Njegova metoda izazivanja uzbuđenja graničila je sa zastrašivanjem. U jednom trenutku, Srđan je nasrnuo na Luku te su se počeli hrvati. "Nisam uzbuđen, malo sam prestravljen", priznao je Luka, dok mu je puls skočio u nebesa.

Direktor svemira
Direktor svemira FOTO: RTL

Borko Perić otišao je korak dalje, primijenivši metodu koju je sam Luka kasnije opisao kao kontroverznu. "Borko je radio određeni 'waterboarding' koji CIA upotrebljava za teroriste", objasnio je šokirani Luka nakon zadatka. "Kad sam mokar na kraju, to je zapravo stvar vode." Unatoč ekstremnoj metodi, ili možda baš zbog nje, Borko je uspio zaraditi i dodatni bod jer je Luku jedinog uspio natjerati da pocrveni.

Tko je najviše uzbudio Luku?

Nakon što su svi natjecatelji isprobali svoje taktike, od erotike do prijetnji i simulacije mučenja, došlo je vrijeme za očitavanje rezultata. Iako su mnogi očekivali da će Vlatkina priča odnijeti pobjedu, ljestvica je pokazala drugačije. Najviši puls, čak 179 otkucaja u minuti, Luki je izazvao Srđan svojom metodom zastrašivanja.

direktor svemira
Direktor Svemira

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