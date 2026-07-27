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Direktor Svemira

Mlada komičarka iz 'Direktora svemira' o odrastanju u Slavoniji: 'Umjesto božićnice dobili bi šarana, držali smo ga u kadi'

U popularnom zabavnom showu 'Direktor Svemira', gdje se poznate osobe natječu u ispunjavanju besmislenih, ali kreativnih zadataka, rijetko što može iznenaditi voditelje Ivana Šarića i Luku Petrušića. Ipak, u posljednjoj epizodi, natjecateljica Vlatka Merkaš podijelila je nevjerojatnu priču iz djetinjstva koja je istovremeno nasmijala i šokirala sve prisutne u studiju, otkrivši tragičnu sudbinu svog neobičnog kućnog ljubimca

RTL.hr
27.07.2026 22:15

Sve je započelo tijekom zadatka u kojem su natjecatelji morali izraditi igračku za psa. Dok su Borko Perić, Borna Kotromanić i ostali kandidati razmišljali o najboljem dizajnu, razgovor je skrenuo na temu kućnih ljubimaca. Tada je Vlatka ležerno spomenula kako je i ona imala ljubimca, no nije bila riječ o psu ili mački. Na iznenađenje svih, otkrila je da je kao djevojčica tjedan dana za prijatelja imala - šarana.

"Imala sam i šarana na tjedan dana i jako, jako sam se bila povezala s njim", započela je svoju priču, dok su je ostali u studiju gledali s nevjericom. Vidjevši da njezina priča zvuči pomalo izmišljeno, Vlatka je odlučila pojasniti kontekst.

Vlatka, Direktor svemira
Vlatka, Direktor svemira FOTO: RTL

Žarko iz kupaonice

"U Slavoniji, u devedesetima, znalo se prije Božića dobiti šarana. U nekim firmama bi umjesto božićnice dobili šarana", objasnila je Vlatka, dodavši kako je njezina obitelj te godine dobila ribu nešto ranije. Budući da su imali dodatnu kupaonicu, šaran je svoje privremeno boravište pronašao u kadi.

Vlatka je svom novom prijatelju dala ime Žarko i svakodnevno se brinula o njemu. "Ja sam mu dolazila paliti svjetlo i ohrabrivala ga. Do petog dana mi je već dolazio na prst", prisjetila se s nostalgijom. Njezina priča o pripitomljenom šaranu izazvala je smijeh u studiju, no nitko nije bio spreman na tragičan preokret koji je uslijedio.

Vlatka i Srđan, Direktor svemira
Vlatka i Srđan, Direktor svemira FOTO: RTL

Prijateljstvo Vlatke i Žarka imalo je, nažalost, unaprijed određen rok trajanja. Nakon tjedan dana druženja, njezina ga je majka pripremila za ručak. "Jako sam se plakala i otjerali su me od stola. Ja sam vikala: 'Pojeli ste mi prijatelja!'", ispričala je Vlatka, dok je voditelj Ivan Šarić kroz smijeh dobacio: "I baš kad je stekao povjerenje, bacili ste ga u pećnicu. Pomislio je: 'Ovi ljudi uopće nisu loši'".

Iako je od tada prošlo mnogo godina, Vlatkina anegdota o Žarku postala je jedan od najupečatljivijih trenutaka emisije, dokazavši još jednom da se najbizarnije i najsmješnije priče često kriju u s

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