Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Direktor Svemira

Napeta završnica u 'Direktoru svemira': Odlučio samo jedan bod, evo tko je slavio nakon psihološke igre s grožđem

U napetom finalu sučelili su se jedinstvena Borna Kotromanić, mlada stand-up komičarka Vlatka Mifka, glumac Borko Perić te komičari Joža Vrban i Srđan Olman. Odluka o pobjedniku svela se na naizgled jednostavnu, ali psihološki zahtjevnu igru s grožđem

RTL.hr
22.07.2026 22:45

Nova sezona popularnog showa 'Direktor svemira' započela je u velikom stilu, a prva epizoda donijela je pregršt smijeha, neobičnih zadataka i napetu završnicu. Voditeljski dvojac, Ivan Šarić i Luka Petrušić, pred publiku i pet novih natjecatelja postavio je izazove koji su testirali njihovu kreativnost i snalažljivost. Nakon niza bizarnih zadataka, o pobjedniku je odlučivala posljednja igra u studiju, koja je pokazala tko ima najčvršće živce i najbolje umijeće blefiranja.

Igra živaca i blefiranja s bobicom grožđa

Za sam kraj emisije, voditelj Ivan Šarić pripremio je zadatak koji je od natjecatelja zahtijevao potpunu koncentraciju i vještinu skrivanja emocija. Pravila su bila jednostavna: svaki natjecatelj morao je uzeti jednu bobicu grožđa i, dok ih Šarić ne gleda, sakriti je ili u stisnutu šaku ili u usta. Šarićev zadatak bio je pogoditi gdje se grozd nalazi. Točan pogodak značio je momentalnu eliminaciju iz igre, dok je pogrešan odgovor omogućavao natjecatelju prolazak u sljedeći krug.

Posljednja igra, Direktor svemira
Posljednja igra, Direktor svemira FOTO: RTL

"Ovo je najjednostavnija igra na svijetu", objasnio je Šarić, no natjecatelji su ubrzo shvatili da se iza jednostavnosti krije pravi test mentalne snage. Ulozi su bili veliki jer su bodovi iz ove igre direktno odlučivali o konačnom pobjedniku epizode i osvajaču nagradnog fonda koji su natjecatelji sami prikupili.

Borko Perić, Borna Kotromanić, Joža Vrban, Vlatka Mifka, Srđan Olman, Direktor svemira
Borko Perić, Borna Kotromanić, Joža Vrban, Vlatka Mifka, Srđan Olman, Direktor svemira FOTO: RTL

Srđan Olman nadmudrio direktora i odnio pobjedu

Dok su ostali natjecatelji redom ispadali, popularni srpski stand-up komičar Srđan Olman pokazao je iznimnu mirnoću. Uspješno je prevario Šarića u prvom krugu, a njegova kamena faca nije odavala nikakve emocije ni u nastavku igre. U konačnici, upravo je on ostao posljednji natjecatelj koji je uspio nadmudriti direktora, čime je osvojio maksimalnih pet bodova u finalnom izazovu.

Srđan, Direktor svemira
Srđan, Direktor svemira FOTO: RTL
Kandidati, Direktor svemira
Kandidati, Direktor svemira FOTO: RTL

Zbrajanjem bodova iz cijele emisije, Srđan je proglašen ukupnim pobjednikom prve epizode s osvojenih 15 bodova. Tik iza njega našla se Borna Kotromanić s 14 bodova, dok je treće mjesto zauzeo Borko Perić s 13 bodova. Pobjeda je Srđanu donijela i simboličnu nagradu - cjelokupni fond predmeta koje su natjecatelji donijeli na početku emisije. Prva epizoda postavila je visoka očekivanja za nastavak sezone, a gledatelji s nestrpljenjem iščekuju nove kreativne i duhovite zadatke.

srđan olman direktor svemira
Direktor Svemira

Tko će uspjeti uzbuditi Luku Petrušića? Nova epizoda 'Direktora svemira' večeras od 21.15 sati na RTL-u

Direktor Svemira

Što je 'najbolji krug'? Natjecatelj 'Direktora svemira' nasmijao studio naoko 'ilegalnim' rekvizitom

Moglo bi te zanimati

Nova sezona 'Direktora svemira' je stigla – prvu epizodu pogledajte odmah na platformi Voyo!

Pogledajte trailer nove sezone 'Direktora svemira'! Jedno je jasno – čeka nas potpuni kaos

Bizarni zadaci, poznati gosti i puno smijeha! Nova sezona showa 'Direktor svemira' od srijede na RTL-u!

Direktor svemira bez lažne skromnosti: 'Vraćam se na RTL nakon 10 godina, i to u ulozi koju sam čekao'

Direktor svemira ekskluzivno za RTL: 'Trudim se što manje raditi. Imamo Luku koji odrađuje jako puno toga'

Direktor svemira: 'U ovom showu okupio sam najveće zabavljače koji će prolaziti apsolutno besmislene zadatke'

Pročitaj na Net.hr
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Supruga Brucea Willisa otkrila prvi znak koji je upućivao na demenciju