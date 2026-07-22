Napeta završnica u 'Direktoru svemira': Odlučio samo jedan bod, evo tko je slavio nakon psihološke igre s grožđem

U napetom finalu sučelili su se jedinstvena Borna Kotromanić, mlada stand-up komičarka Vlatka Mifka, glumac Borko Perić te komičari Joža Vrban i Srđan Olman. Odluka o pobjedniku svela se na naizgled jednostavnu, ali psihološki zahtjevnu igru s grožđem

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Nova sezona popularnog showa 'Direktor svemira' započela je u velikom stilu, a prva epizoda donijela je pregršt smijeha, neobičnih zadataka i napetu završnicu. Voditeljski dvojac, Ivan Šarić i Luka Petrušić, pred publiku i pet novih natjecatelja postavio je izazove koji su testirali njihovu kreativnost i snalažljivost. Nakon niza bizarnih zadataka, o pobjedniku je odlučivala posljednja igra u studiju, koja je pokazala tko ima najčvršće živce i najbolje umijeće blefiranja.

Igra živaca i blefiranja s bobicom grožđa

Za sam kraj emisije, voditelj Ivan Šarić pripremio je zadatak koji je od natjecatelja zahtijevao potpunu koncentraciju i vještinu skrivanja emocija. Pravila su bila jednostavna: svaki natjecatelj morao je uzeti jednu bobicu grožđa i, dok ih Šarić ne gleda, sakriti je ili u stisnutu šaku ili u usta. Šarićev zadatak bio je pogoditi gdje se grozd nalazi. Točan pogodak značio je momentalnu eliminaciju iz igre, dok je pogrešan odgovor omogućavao natjecatelju prolazak u sljedeći krug.

icon-expand Posljednja igra, Direktor svemira FOTO: RTL

"Ovo je najjednostavnija igra na svijetu", objasnio je Šarić, no natjecatelji su ubrzo shvatili da se iza jednostavnosti krije pravi test mentalne snage. Ulozi su bili veliki jer su bodovi iz ove igre direktno odlučivali o konačnom pobjedniku epizode i osvajaču nagradnog fonda koji su natjecatelji sami prikupili.

icon-expand Borko Perić, Borna Kotromanić, Joža Vrban, Vlatka Mifka, Srđan Olman, Direktor svemira FOTO: RTL

Srđan Olman nadmudrio direktora i odnio pobjedu

Dok su ostali natjecatelji redom ispadali, popularni srpski stand-up komičar Srđan Olman pokazao je iznimnu mirnoću. Uspješno je prevario Šarića u prvom krugu, a njegova kamena faca nije odavala nikakve emocije ni u nastavku igre. U konačnici, upravo je on ostao posljednji natjecatelj koji je uspio nadmudriti direktora, čime je osvojio maksimalnih pet bodova u finalnom izazovu.

icon-expand Srđan, Direktor svemira FOTO: RTL

icon-expand Kandidati, Direktor svemira FOTO: RTL