Nastavljaju se besmisleni zadaci i borba za bodove večeras nakon RTL Direkta u 'Direktoru svemira'

Prvi zadatak traži da natjecatelji prođu kroz poligon i zapale svijeću u alatnici. No nije sve tako lako kako se čini jer pred njima su brojne prepreke!

Za uspješno izvršavanje idućeg zadatka morat će se dobro oznojiti jer cilj je prikupiti što više znoja u šalicu, pa će pribjeći raznim taktikama i strategijama.