Puno smijeha i prvi zadaci: Večeras od 21.15 sati na RTL-u kreće nova sezona 'Direktora svemira'

RTL donosi novu dozu sjajne zabave uz drugu sezonu showa 'Direktor svemira', koja s emitiranjem kreće večeras od 21.15 sati na RTL-u

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Ulogu 'Direktora svemira' ponovno preuzima omiljeni Ivan Šarić, uz nezamjenjivog asistenta Luku Petrušića, dok će se u ulozi natjecatelja ovaj put naći jedinstvena, britka i šarmantna Borna Kotromanić, mlada stand up komičarka Vlatka Mifka, omiljeni domaći glumac Borko Perić, talentirani komičar Joža Vrban i popularni srpski stand up komičar Srđan Olman.

icon-expand Direktor svemira FOTO: RTL

Cilj je jasan – natjecatelji će proći kroz niz bizarnih i apsurdnih zadataka, a moraju se s njima nositi ponekad što bolje, ponekad što brže, ali uvijek snalažljivo i vrlo kreativno!

icon-expand Direktor svemira FOTO: RTL

"Ovo je jako čudna emisija. Ovdje imamo pet natjecatelja koji su zadnjih dva, tri mjeseca obavljali jako čudne zadatke. Oni apsolutno ne znaju kako su ih obavili, a bore se za najgluplju nagradu na svijetu – moju zlatnu glavu", poručit će na početku u svom stilu Ivan Šarić.

icon-expand Direktor svemira FOTO: RTL

Već u prvoj epizodi smijeha neće nedostajati jer na redu su prvi izazovi – kandidati će morati što duže zadržati kameno lice" pred Lukom, donijeti predmet koji po njihovom mišljenju predstavlja najbolji krug, graditi neobičnu utvrdu, ali i uhvatiti se u koštac s plastičnim patkicama.

icon-expand Direktor svemira FOTO: RTL

icon-expand Direktor svemira FOTO: RTL