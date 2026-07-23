Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Direktor Svemira

Srđan u studio 'Direktora svemira' donio prezervativ iz devedesetih: 'Ja ga i dan-danas čuvam'

U popularnom showu 'Direktor Svemira', voditelji Ivan Šarić i Luka Petrušić od svojih su natjecatelja zatražili da u nagradni fond prilože nešto uistinu posebno: predmet koji su od nekoga posudili, a nikada ga nisu vratili. Petero poznatih natjecatelja - Srđan, Vlatka, Borko Perić, Borna Kotromanić i Joža Vrban - otkrilo je svoje male tajne, a njihove su priče bile jednako zabavne koliko i neočekivane

RTL.hr
23.07.2026 22:00

Večer iskrenosti započela je s pričama koje su se kretale od posve nevinih do onih koje su izazvale nevjericu i smijeh u studiju. Vlatka je priznala svoj petogodišnji "zločin" prema lokalnoj knjižnici.

"Prije pet godina sam odlučila biti osoba koja posuđuje knjige, a ne kupuje ih. Učlanila sam se, posudila ovu knjigu i nikad je nisam pročitala", ispričala je. Sram zbog kašnjenja spriječio ju je da je vrati, pa ju je sada uložila u fond s neobičnom molbom za pobjednika: "Neka je vrati umjesto mene i kaže da sam umrla."

Direktor svemira
Direktor svemira FOTO: RTL

S druge strane, Srđan je publiku ostavio bez teksta svojim predmetom - neiskorištenim prezervativom iz devedesetih. Objasnio je kako ga je na ljetovanju posudio od prijatelja koji je imao tri komada, dok on nije imao nijedan. "Na kraju večeri njemu je ostalo dva. Falio mu je jedan. A kao što vidite, ja i dan-danas čuvam ovaj", rekao je Srđan, pokazujući svoj doprinos fondu koji je, kako kaže, "za više upotreba".

direktor svemira
Direktor Svemira

Kandidati 'Direktora svemira' morali 'uzbuditi' voditelja! 'Malo sam prestravljen'

Direktor Svemira

'Apstinencija!': Borna Kotromanić nasmijala cijeli studio 'Direktora svemira' jednim potezom

Moglo bi te zanimati

Tko će uspjeti uzbuditi Luku Petrušića? Nova epizoda 'Direktora svemira' večeras od 21.15 sati na RTL-u

Puno smijeha i prvi zadaci: Večeras od 21.15 sati na RTL-u kreće nova sezona 'Direktora svemira'

Napeta završnica u 'Direktoru svemira': Odlučio samo jedan bod, evo tko je slavio nakon psihološke igre s grožđem

Što je 'najbolji krug'? Natjecatelj 'Direktora svemira' nasmijao studio naoko 'ilegalnim' rekvizitom

Ivan Šarić bez milosti predstavio kandidate u novoj sezoni 'Direktora svemira': 'Izgleda kao zgodni viking, ali zapravo je nezgodni Srbin'

Urnebesan početak druge sezone 'Direktora svemira': 'Šarić je najviše super, a Luka je isto dobar'

Pročitaj na Net.hr
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Supruga Brucea Willisa otkrila prvi znak koji je upućivao na demenciju