Srđan u studio 'Direktora svemira' donio prezervativ iz devedesetih: 'Ja ga i dan-danas čuvam'

Večer iskrenosti započela je s pričama koje su se kretale od posve nevinih do onih koje su izazvale nevjericu i smijeh u studiju. Vlatka je priznala svoj petogodišnji "zločin" prema lokalnoj knjižnici.

"Prije pet godina sam odlučila biti osoba koja posuđuje knjige, a ne kupuje ih. Učlanila sam se, posudila ovu knjigu i nikad je nisam pročitala", ispričala je. Sram zbog kašnjenja spriječio ju je da je vrati, pa ju je sada uložila u fond s neobičnom molbom za pobjednika: "Neka je vrati umjesto mene i kaže da sam umrla."