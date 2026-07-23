Srđan u studio 'Direktora svemira' donio prezervativ iz devedesetih: 'Ja ga i dan-danas čuvam'

Večer iskrenosti započela je s pričama koje su se kretale od posve nevinih do onih koje su izazvale nevjericu i smijeh u studiju. Vlatka je priznala svoj petogodišnji "zločin" prema lokalnoj knjižnici.
"Prije pet godina sam odlučila biti osoba koja posuđuje knjige, a ne kupuje ih. Učlanila sam se, posudila ovu knjigu i nikad je nisam pročitala", ispričala je. Sram zbog kašnjenja spriječio ju je da je vrati, pa ju je sada uložila u fond s neobičnom molbom za pobjednika: "Neka je vrati umjesto mene i kaže da sam umrla."
S druge strane, Srđan je publiku ostavio bez teksta svojim predmetom - neiskorištenim prezervativom iz devedesetih. Objasnio je kako ga je na ljetovanju posudio od prijatelja koji je imao tri komada, dok on nije imao nijedan. "Na kraju večeri njemu je ostalo dva. Falio mu je jedan. A kao što vidite, ja i dan-danas čuvam ovaj", rekao je Srđan, pokazujući svoj doprinos fondu koji je, kako kaže, "za više upotreba".