Što je 'najbolji krug'? Natjecatelj 'Direktora svemira' nasmijao studio naoko 'ilegalnim' rekvizitom

U prvoj epizodi nove sezone popularnog showa 'Direktor svemira' , voditelj Ivan Šarić zadao je svojim kandidatima naizgled jednostavan, ali zapravo vrlo kreativan zadatak – donijeti predmet koji po njihovom mišljenju predstavlja "najbolji krug". Petero poznatih natjecatelja – Vlatka Mifka, Borko Perić, Borna Kotromanić, Joža Vrban i Srđan Olman – pokazalo je svu širinu svoje mašte, a odgovori su varirali od filozofskih i praktičnih do potpuno neočekivanih i urnebesnih.

Natjecatelji su zadatku pristupili na vrlo različite načine. Stand-up komičarka Vlatka Mifka odlučila je pomicati granice geometrije i kao svoj "najbolji krug" predstavila – polukrug. "Polukrug je više, puno više od kruga. On je istovremeno i kružni isječak i odsječak", objasnila je Vlatka svoju filozofsku tezu, što joj je donijelo visoka četiri boda za dobru priču.

Glumac Borko Perić donio je prednji kotač bicikla, ispričavši anegdotu o ljudima koji voze bicikl bez njega, dok se Borna Kotromanić odlučila za praktičnost, donijevši hula-hop kao koristan predmet. Najmanje uspješan bio je Srđan Olman, čija je lopta odbačena uz objašnjenje da je riječ o kugli, a ne o krugu.

Ipak, najviše smijeha i fora na vlastiti račun izazvao je stand-up tragičar Joža Vrban. On je u svom prepoznatljivom šaljivom tonu kao odgovor na zadatak donio sjajni, prepoznatljivi znak marke Mercedes-Benz. Na Šarićevo pitanje o porijeklu predmeta, Vrban se u studiju našalio bez oklijevanja: "Nisam Hercegovac ni iz Imotskog. Našao sam ga na cesti."

Voditelj Ivan Šarić odmah je prihvatio foru te kroz smijeh konstatirao kako je to "možda najilegalniji krug dosad", no upravo je ta doza humora i rizika Vrbana lansirala na vrh ove smiješne ljestvice. Šarić mu je u istom šaljivom duhu dodijelio maksimalnih pet bodova uz opasku: "Čisto zato što, kad budeš bio u zatvoru, da kažeš: 'Ali bar sam dobio pet bodova'".

Ovaj neobičan zadatak pokazao je kako u "Direktoru svemira" stroga pravila ne postoje, a fora, kreativnost i dobra zezancija - pa makar na granici 'zakona' - uvijek donose najviše bodova!