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Direktor Svemira

Što je 'najbolji krug'? Natjecatelj 'Direktora svemira' nasmijao studio naoko 'ilegalnim' rekvizitom

U prvoj epizodi druge sezone 'Direktora svemira' petoro poznatih kandidata testiralo je svoju kreativnost, a pravila su se, po običaju, savijala

RTL.hr
22.07.2026 22:15

U prvoj epizodi nove sezone popularnog showa 'Direktor svemira', voditelj Ivan Šarić zadao je svojim kandidatima naizgled jednostavan, ali zapravo vrlo kreativan zadatak – donijeti predmet koji po njihovom mišljenju predstavlja "najbolji krug". Petero poznatih natjecatelja – Vlatka Mifka, Borko Perić, Borna Kotromanić, Joža Vrban i Srđan Olman – pokazalo je svu širinu svoje mašte, a odgovori su varirali od filozofskih i praktičnih do potpuno neočekivanih i urnebesnih.

Od hula-hopa do filozofije polukruga

Natjecatelji su zadatku pristupili na vrlo različite načine. Stand-up komičarka Vlatka Mifka odlučila je pomicati granice geometrije i kao svoj "najbolji krug" predstavila – polukrug. "Polukrug je više, puno više od kruga. On je istovremeno i kružni isječak i odsječak", objasnila je Vlatka svoju filozofsku tezu, što joj je donijelo visoka četiri boda za dobru priču.

Ivan Šarić i Luka Petrušić, Direktor svemira
Ivan Šarić i Luka Petrušić, Direktor svemira FOTO: RTL

Glumac Borko Perić donio je prednji kotač bicikla, ispričavši anegdotu o ljudima koji voze bicikl bez njega, dok se Borna Kotromanić odlučila za praktičnost, donijevši hula-hop kao koristan predmet. Najmanje uspješan bio je Srđan Olman, čija je lopta odbačena uz objašnjenje da je riječ o kugli, a ne o krugu.

Borko, Borna, Joža, Direktor svemira
Borko, Borna, Joža, Direktor svemira FOTO: RTL

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Ipak, najviše smijeha i fora na vlastiti račun izazvao je stand-up tragičar Joža Vrban. On je u svom prepoznatljivom šaljivom tonu kao odgovor na zadatak donio sjajni, prepoznatljivi znak marke Mercedes-Benz. Na Šarićevo pitanje o porijeklu predmeta, Vrban se u studiju našalio bez oklijevanja: "Nisam Hercegovac ni iz Imotskog. Našao sam ga na cesti."

Joža Vrban, Direktor svemira
Joža Vrban, Direktor svemira FOTO: RTL
Direktor svemira
Direktor svemira FOTO: RTL

Voditelj Ivan Šarić odmah je prihvatio foru te kroz smijeh konstatirao kako je to "možda najilegalniji krug dosad", no upravo je ta doza humora i rizika Vrbana lansirala na vrh ove smiješne ljestvice. Šarić mu je u istom šaljivom duhu dodijelio maksimalnih pet bodova uz opasku: "Čisto zato što, kad budeš bio u zatvoru, da kažeš: 'Ali bar sam dobio pet bodova'".

Ovaj neobičan zadatak pokazao je kako u "Direktoru svemira" stroga pravila ne postoje, a fora, kreativnost i dobra zezancija - pa makar na granici 'zakona' - uvijek donose najviše bodova!

joža vrban direktor svemira ivan šarić
Direktor Svemira

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