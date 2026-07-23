Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Direktor Svemira

Tko će uspjeti uzbuditi Luku Petrušića? Nova epizoda 'Direktora svemira' večeras od 21.15 sati na RTL-u

Pet natjecatelja, jedan jedini 'Direktor svemira' i njegov ljupki asistent te niz zadataka koji testiraju izdržljivost, snalažljivost i kontrolu emocija na posve pomaknut način – sve to i puno, puno više ne propustite večeras od 21.15 sati na RTL-u!

RTL.hr
23.07.2026 10:40

Vlatka Mifka, Srđan Olman, Joža Vrban, Borna Kotromanić i Borko Perić ponovno će sjesti na vruće stolce i, ne znajući što ih čeka, prepustiti se na milost i nemilost Ivanu Šariću i Luki Petrušiću.

Direktor svemira
Direktor svemira FOTO: RTL

Prvi zadani zadatak sa slovima pretvorit će se u kaotičnu utrku u kojoj će se brojati dlake, špageti, cigle i cjediljke.

Direktor svemira
Direktor svemira FOTO: RTL

U zadatku podizanja pulsa Luka će tražiti maksimalnu reakciju, a kandidati će pokušati doći do dodatnih bodova na vrlo neobičan način. Tko ga je uspio najviše uzbuditi"?Baloni, karikature i papirnati avioni donijet će dramatičan rasplet, a u jednom će se trenutku atmosfera u studiju toliko oteti kontroli da će čak i Ivan Šarić poručiti: Idemo podijeliti bodove i završiti ovu agoniju!"

Direktor svemira
Direktor svemira FOTO: RTL

Tko će odnijeti pobjedu, a tko u svoj džep spremiti tuđi novac, pokazat će nova epizoda 'Direktora svemira', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

direktor svemira
Direktor Svemira

'Apstinencija!': Borna Kotromanić nasmijala cijeli studio 'Direktora svemira' jednim potezom

Direktor Svemira

Napeta završnica u 'Direktoru svemira': Odlučio samo jedan bod, evo tko je slavio nakon psihološke igre s grožđem

Moglo bi te zanimati

Puno smijeha i prvi zadaci: Večeras od 21.15 sati na RTL-u kreće nova sezona 'Direktora svemira'

Napeta završnica u 'Direktoru svemira': Odlučio samo jedan bod, evo tko je slavio nakon psihološke igre s grožđem

Što je 'najbolji krug'? Natjecatelj 'Direktora svemira' nasmijao studio naoko 'ilegalnim' rekvizitom

Ivan Šarić bez milosti predstavio kandidate u novoj sezoni 'Direktora svemira': 'Izgleda kao zgodni viking, ali zapravo je nezgodni Srbin'

Urnebesan početak druge sezone 'Direktora svemira': 'Šarić je najviše super, a Luka je isto dobar'

Nova sezona 'Direktora svemira' je stigla – prvu epizodu pogledajte odmah na platformi Voyo!

Pročitaj na Net.hr
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Supruga Brucea Willisa otkrila prvi znak koji je upućivao na demenciju