Tko je opljačkao prijatelja, a koga su oteli? 'Direktora svemira' ne propustite večeras od 21.15 sati na RTL-u

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Borna Kotromanić, Vlatka Mifka, Borko Perić, Joža Vrban i Srđan Olman ponovno neće znati što ih je snašlo kad se zlatna glava 'Direktora svemira' okrene prema njima. Kao i u svakoj epizodi, kandidati su ponovno morali donijeti osobnu stvar na zadanu temu, koja je ovaj put bila ono zbog čega ih peče savjest", a jedan od njih priznat će da je opljačkao prijatelja iz razreda!

icon-expand Direktor svemira FOTO: RTL

Uz to, morat će se vratiti u djetinjstvo i ispričati najveću anegdotu – dok voze dječji bicikl, ližu lizalicu i pričaju poput djece. I dok će neki samo plakati, neki će otkriti da su bili oteti, ali i da su ukrali brod! U zadatku 'Nered, kreativni red' morat će pokazati koliko su spretni i dosjetljivi te obojiti loptu za skakanje, a pritom ne napraviti baš nikakav nered.

icon-expand Direktor svemira FOTO: RTL