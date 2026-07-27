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Direktor Svemira

Tko je opljačkao prijatelja, a koga su oteli? 'Direktora svemira' ne propustite večeras od 21.15 sati na RTL-u

Večeras od 21.15 sati slijedi nastavak bizarnih zadataka koje natjecateljima zadaju 'Direktor svemira' Ivan Šarić i njegov pomoćnik Luka Petrušić

RTL.hr
27.07.2026 12:08

Borna Kotromanić, Vlatka Mifka, Borko Perić, Joža Vrban i Srđan Olman ponovno neće znati što ih je snašlo kad se zlatna glava 'Direktora svemira' okrene prema njima.

Kao i u svakoj epizodi, kandidati su ponovno morali donijeti osobnu stvar na zadanu temu, koja je ovaj put bila ono zbog čega ih peče savjest", a jedan od njih priznat će da je opljačkao prijatelja iz razreda!

Direktor svemira
Direktor svemira FOTO: RTL

Uz to, morat će se vratiti u djetinjstvo i ispričati najveću anegdotu – dok voze dječji bicikl, ližu lizalicu i pričaju poput djece. I dok će neki samo plakati, neki će otkriti da su bili oteti, ali i da su ukrali brod!

U zadatku 'Nered, kreativni red' morat će pokazati koliko su spretni i dosjetljivi te obojiti loptu za skakanje, a pritom ne napraviti baš nikakav nered.

Direktor svemira
Direktor svemira FOTO: RTL

Ipak, taj će zadatak izazvati i najveću pomutnju jer će se jedna natjecateljica drznuti suprotstaviti odluci 'Direktora svemira. Čeka li je kazna ili nas čeka presedan kakav dosad još nismo imali?

No natjecatelji će se ovaj put i sam naći u cipelama 'Direktora svemira' te će morati osmisliti što zabavniji zadatak. Zadovoljno će trljati ruke i baciti se na posao, no neće računati na to da će ih netko od njih uistinu morati i obaviti!

Tko je uspio prikupiti najviše bodova, a kome će planove pokvariti pas, ne propustite doznati u novoj epizodi 'Direktora svemira' – večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

direktor svemira
Direktor Svemira

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Direktor Svemira

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