Urnebesan početak druge sezone 'Direktora svemira': 'Šarić je najviše super, a Luka je isto dobar'

Umjesto klasičnog uvoda, voditelji Ivan Šarić i Luka Petrušić odlučili su s gledateljima podijeliti neke od najupečatljivijih komentara koji su stigli na račun prve sezone, a pohvale koje su pročitali nasmijale su sve u studiju, ali i samog Šarića.

Čini se da je prva sezona 'Direktora svemira' ostavila iznimno pozitivan dojam na gledatelje, a njihova kreativnost u pohvalama nije imala granica. Luka Petrušić preuzeo je ulogu čitača, redajući komplimente koji su postajali sve zabavniji.

"Ovo je najbolji show ikada i sve je super. A Šarić je najviše super", započeo je Luka, nakon čega je uslijedio niz sličnih, urnebesnih ocjena. Gledatelji su bili toliko oduševljeni da su Šarića prozvali "najboljim direktorom svemira", dok je show opisan kao "super super super", "zabavan" i "urnebesan". Ni Petrušić nije ostao zanemaren, pa je u jednom komentaru istaknuto: "Šarić je super, a Luka je isto dobar."