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Direktor Svemira

Urnebesan početak druge sezone 'Direktora svemira': 'Šarić je najviše super, a Luka je isto dobar'

Započela je nova, druga sezona popularnog showa 'Direktor svemira', a voditeljski tandem Ivan Šarić i Luka Petrušić otvorili su je na sebi svojstven, humorističan način

RTL.hr
22.07.2026 21:20

Umjesto klasičnog uvoda, voditelji Ivan Šarić i Luka Petrušić odlučili su s gledateljima podijeliti neke od najupečatljivijih komentara koji su stigli na račun prve sezone, a pohvale koje su pročitali nasmijale su sve u studiju, ali i samog Šarića.

'Najbolji show ikada'

Čini se da je prva sezona 'Direktora svemira' ostavila iznimno pozitivan dojam na gledatelje, a njihova kreativnost u pohvalama nije imala granica. Luka Petrušić preuzeo je ulogu čitača, redajući komplimente koji su postajali sve zabavniji.

"Ovo je najbolji show ikada i sve je super. A Šarić je najviše super", započeo je Luka, nakon čega je uslijedio niz sličnih, urnebesnih ocjena. Gledatelji su bili toliko oduševljeni da su Šarića prozvali "najboljim direktorom svemira", dok je show opisan kao "super super super", "zabavan" i "urnebesan". Ni Petrušić nije ostao zanemaren, pa je u jednom komentaru istaknuto: "Šarić je super, a Luka je isto dobar."

Direktor svemira
Direktor svemira FOTO: RTL

Cijeli segment bio je prožet smijehom, a Petrušić se na kraju našalio: "Katastrofa su ovi komentari. Moram nove napisati.".

Ključan je jedan detalj na licu

Osim pohvala na račun emisije i voditeljskih vještina, gledatelji su se osvrnuli i na fizički izgled Ivana Šarića. Jedan od komentara posebno je istaknuo njegov vizualni identitet, što je izazvalo simpatične reakcije u studiju.

"Šarić super izgleda", pročitao je Luka, a zatim dodao ključnu rečenicu koja je nasmijala voditelja: "A najljepše je kad ima bradu." Šarić je na to sa smiješkom odgovorio: "Evo vidiš je", ponosno pokazujući svoj zaštitni znak.

Ivan Šarić, Direktor svemira
Ivan Šarić, Direktor svemira FOTO: RTL

Nakon zabavnog i ironičnog ispunjenog smijehom i pozitivnim reakcijama, Šarić i Petrušić najavili su da u drugoj sezoni gledatelje očekuju "još bolji komentari" i naravno, još luđi zadaci. Time su i službeno otvorili novu sezonu, dajući naslutiti da će i ovoga puta pomaknuti granice zabave.

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