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Direktor Svemira

Varanje na zadatku u 'Direktoru Svemira' nasmijalo sve u studiju: 'Ovo je kao kad kupuješ polovni automobil... Bitno je u životu znati prodati stvar'

U popularnom showu 'Direktor Svemira', gdje kandidati pomiču granice kreativnosti kroz niz besmislenih, ali urnebesnih zadataka, jedna je izvedba posebno odjeknula i nasmijala gledatelje i voditelje Ivana Šarića i Luku Petrušića

RTL.hr
27.07.2026 21:45

Natjecatelj Srđan pokazao je da za svaki problem postoji rješenje, čak i ako ono uključuje malo varanja i životnu filozofiju izvučenu iz prodaje rabljenih automobila.

Preciznost ili snalažljivost?

Pred kandidate je postavljen naizgled jednostavan, ali zapravo prilično zahtjevan zadatak: u zadanom prostoru morali su u potpunosti obojiti narančastu loptu u plavo, a da pritom ne naprave apsolutno nikakav nered. Dok su se ostali mučili s kistovima i bojom, pokušavajući ostati uredni, Srđan je imao drugačiji pristup. Njegova metoda nije se temeljila na pedantnosti, već na čistoj snalažljivosti koja je postala predmet rasprave.

Srđan, Direktor svemira
Srđan, Direktor svemira FOTO: RTL

Životna lekcija s autoplaca

Umjesto da prizna kako nije u potpunosti izvršio zadatak, Srđan je svoje djelo obranio jedinstvenom filozofijom, usporedivši ga s kupnjom polovnog automobila. "Bitno je u životu znati prodati stvar", započeo je svoje izlaganje asistentu Luki Petrušiću, koji ga je slušao s nevjericom.

"Ovo je kao kad kupuješ polovni automobil", nastavio je Srđan. "Sve je lijepo, prodavač ti kaže 'da, da, da', a tek poslije, kad odeš kod majstora, vidiš što sve ne valja. Dakle, treba znati prodati stvar." Njegova duhovita i pomalo cinična analogija izazvala je ovacije publike, a voditelj Ivan Šarić kroz smijeh je dobacio: "Ne daj Bože da mi ikad kupuješ polovni automobil."

Vlatka i Srđan, Direktor svemira
Vlatka i Srđan, Direktor svemira FOTO: RTL

Srđan je na kraju zaključio kako je njegova lopta "veličanstveno plava", a to što će se stvarna istina otkriti kasnije, "kad kupac dođe kući i počne oplakivati", za njega je bio manji problem. Njegov pristup, iako tehnički neispravan, savršeno je uhvatio duh emisije u kojoj kreativnost i zabava često imaju prednost pred strogim pravilima.

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