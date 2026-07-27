Varanje na zadatku u 'Direktoru Svemira' nasmijalo sve u studiju: 'Ovo je kao kad kupuješ polovni automobil... Bitno je u životu znati prodati stvar'

Natjecatelj Srđan pokazao je da za svaki problem postoji rješenje, čak i ako ono uključuje malo varanja i životnu filozofiju izvučenu iz prodaje rabljenih automobila.

Pred kandidate je postavljen naizgled jednostavan, ali zapravo prilično zahtjevan zadatak: u zadanom prostoru morali su u potpunosti obojiti narančastu loptu u plavo, a da pritom ne naprave apsolutno nikakav nered. Dok su se ostali mučili s kistovima i bojom, pokušavajući ostati uredni, Srđan je imao drugačiji pristup. Njegova metoda nije se temeljila na pedantnosti, već na čistoj snalažljivosti koja je postala predmet rasprave.

Umjesto da prizna kako nije u potpunosti izvršio zadatak, Srđan je svoje djelo obranio jedinstvenom filozofijom, usporedivši ga s kupnjom polovnog automobila. "Bitno je u životu znati prodati stvar", započeo je svoje izlaganje asistentu Luki Petrušiću, koji ga je slušao s nevjericom.

"Ovo je kao kad kupuješ polovni automobil", nastavio je Srđan. "Sve je lijepo, prodavač ti kaže 'da, da, da', a tek poslije, kad odeš kod majstora, vidiš što sve ne valja. Dakle, treba znati prodati stvar." Njegova duhovita i pomalo cinična analogija izazvala je ovacije publike, a voditelj Ivan Šarić kroz smijeh je dobacio: "Ne daj Bože da mi ikad kupuješ polovni automobil."