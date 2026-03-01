Divlje pčele

Divlje pčele napeta su hrvatska obiteljska drama smještena u pedesete godine prošlog stoljeća, u dalmatinsko selo Vrilo, gdje tradicija, patrijarhalna pravila i puka borba za opstanak oblikuju sudbinu jedne obitelji. U središtu priče su tri sestre — Katarina, Cvitana i Zora — koje nakon očeve smrti nastoje sačuvati obitelj i vlastito dostojanstvo u sredini prepunoj tajni i prikrivenih interesa. Kada najstarija sestra Katarina pristane na brak sa sinom najbogatijeg čovjeka u selu, pokreće lavinu događaja koji na vidjelo iznose moć, pohlepu i dugo prešućivane istine. Neočekivan zločin dodatno uzdrma Vrilo i stavlja sestre pred odluke koje će im zauvijek promijeniti život. Uz autentičan dalmatinski ambijent, Divlje pčele pripovijedaju o obitelji, časti i borbi za pravdu u vremenu u kojem su žene tek morale izboriti svoje mjesto u društvu.