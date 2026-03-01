Divlje pčele

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Sezona 1
00:50
'Vi ste prvi rođaci, ista krv': Mirjana upozorila Terezu na odnos s Milanom
'Vi ste prvi rođaci, ista krv': Mirjana upozorila Terezu na odnos s Milanom Gledaj
00:49
Kate u zatvoru doznala potresnu istinu: Tomo Domazet je mrtav
Kate u zatvoru doznala potresnu istinu: Tomo Domazet je mrtav Gledaj
00:29
Cvita preuzima stvari u svoje ruke: Stipanu dala polja, a kuću čuva za sebe i sina
Cvita preuzima stvari u svoje ruke: Stipanu dala polja, a kuću čuva za sebe i sina Gledaj
00:26
Mještani oplakuju Tomu: 'Đavao ne spava, zrcalo ne dirajte
Mještani oplakuju Tomu: 'Đavao ne spava, zrcalo ne dirajte Gledaj
00:59
Ante bježi od pravde, a kod Vukasa novi problemi: 'Nikola više nikoga ne sluša, do kada će ovo trajati?'
Ante bježi od pravde, a kod Vukasa novi problemi: 'Nikola više nikoga ne sluša, do kada će ovo trajati?' Gledaj
00:45
Zora napustila Vrilo u potrazi za boljim životom, a u Zagrebu je dočekala surova stvarnost
Zora napustila Vrilo u potrazi za boljim životom, a u Zagrebu je dočekala surova stvarnost Gledaj
00:46
'Nisam ništa skrivila: Kata Runje u samici suočena s Krnetinim ponižavanjem
'Nisam ništa skrivila: Kata Runje u samici suočena s Krnetinim ponižavanjem Gledaj
00:45
Milan se probudio iz kome, a Tereza mu kroz suze poručila: 'Šta bih ja bez tebe'
Milan se probudio iz kome, a Tereza mu kroz suze poručila: 'Šta bih ja bez tebe' Gledaj
00:39
Posljednji oproštaj od tajne ljubavi: Mirjana na Tominom grobu ostavila crvenu traku
Posljednji oproštaj od tajne ljubavi: Mirjana na Tominom grobu ostavila crvenu traku Gledaj
00:58
Tragičan kraj Tome Domazeta: Priznao Ranku strašnu istinu o Frani, a potom si oduzeo život
Tragičan kraj Tome Domazeta: Priznao Ranku strašnu istinu o Frani, a potom si oduzeo život Gledaj
00:52
Toma se oprostio od svećenika pa najavio veliko priznanje: 'Nekome sam već dugo dužan istinu'
Toma se oprostio od svećenika pa najavio veliko priznanje: 'Nekome sam već dugo dužan istinu' Gledaj
00:52
'Pucaj, Ranko. Ubij me': Toma priznao strašnu istinu o smrti sina Ranka Badurine
'Pucaj, Ranko. Ubij me': Toma priznao strašnu istinu o smrti sina Ranka Badurine Gledaj
00:57
'Nemam više što tu raditi bez Kate': Toma odlazi, a Zori ostavlja svoju zemlju
'Nemam više što tu raditi bez Kate': Toma odlazi, a Zori ostavlja svoju zemlju Gledaj
00:51
Marko došao Jakovu nakon Teodorine smrti, a onda je uslijedilo bolno suočavanje: 'Tvoja žena nije zaslužila tako završiti'
Marko došao Jakovu nakon Teodorine smrti, a onda je uslijedilo bolno suočavanje: 'Tvoja žena nije zaslužila tako završiti' Gledaj
00:40
'Šta god da napravim donosi samo nesreću': Kate se prisjetila sestara i života punog boli
'Šta god da napravim donosi samo nesreću': Kate se prisjetila sestara i života punog boli Gledaj
00:38
Karmela na rubu snaga: Trudna Luce joj pokušava biti oslonac u najtežim trenucima
Karmela na rubu snaga: Trudna Luce joj pokušava biti oslonac u najtežim trenucima Gledaj
00:59
Nikola priznao Cviti: 'Bio sam pred policijskom postajom, ali nisam mogao prijaviti oca'
Nikola priznao Cviti: 'Bio sam pred policijskom postajom, ali nisam mogao prijaviti oca' Gledaj
00:59
Duh pokojnog Jose pojavio se u Ivičinom očaju: 'Fališ mi, ne morem više'
Duh pokojnog Jose pojavio se u Ivičinom očaju: 'Fališ mi, ne morem više' Gledaj
00:40
Krneta pokazao pravo lice: Katarinu poslao u samicu, a iza svega stoji njegova tajna veza sa zatvorenicom
Krneta pokazao pravo lice: Katarinu poslao u samicu, a iza svega stoji njegova tajna veza sa zatvorenicom Gledaj
00:33
Cvita upozorava Nikolu: 'Samo želim da znaš kako postaješ kao svoj otac'
Cvita upozorava Nikolu: 'Samo želim da znaš kako postaješ kao svoj otac' Gledaj
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