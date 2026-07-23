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Divlje pčele

Alan Blažević iz 'Divljih pčela' pozirao sa suprugom i televizijskom suprugom pa se našalio: 'Kad te žena uhvati in flagranti...'

Glumac Alan Blažević, kojeg gledatelji serije 'Divlje pčele' prate u ulozi Ante Vukasa, ponovno je nasmijao svoje pratitelje na društvenim mrežama

RTL.hr
23.07.2026 09:19

Ovoga puta podijelio je fotografiju s ljetovanja na kojoj pozira u društvu svoje supruge Elice Blažević i glumice Sanje Vejnović, koja u seriji utjelovljuje njegovu televizijsku suprugu Mirjanu Vukas.

"Kad te žena uhvati in flagranti...'

Na fotografiji Alan sjedi između dviju žena, a uz objavu je napisao:

"Kad te žena uhvati in flagranti... Samo koja je šta?"

U objavi je označio Sanju Vejnović, dok je njegova duhovita dosjetka odmah dala naslutiti kako se poigrao činjenicom da u stvarnom životu ima suprugu Elicu, dok u seriji njegovu suprugu glumi upravo Sanja Vejnović.

Sanja, Alan, Elica
Sanja, Alan, Elica FOTO: Instagram

Spoj stvarnog i televizijskog života

Pratitelji su tako mogli vidjeti zanimljiv spoj privatnog i poslovnog života glumca. Dok s Elicom dijeli svakodnevicu izvan kamera, u 'Divljim pčelama' upravo sa Sanjom Vejnović gradi jednu od važnijih obiteljskih priča serije.

Fotografija je nastala u opuštenoj ljetnoj atmosferi uz more, a Akan je još jednom pokazao da mu ne nedostaje smisla za humor te da se rado našali na račun svoje televizijske i stvarne obitelji.

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