Alan Blažević iz 'Divljih pčela' pozirao sa suprugom i televizijskom suprugom pa se našalio: 'Kad te žena uhvati in flagranti...'

Ovoga puta podijelio je fotografiju s ljetovanja na kojoj pozira u društvu svoje supruge Elice Blažević i glumice Sanje Vejnović , koja u seriji utjelovljuje njegovu televizijsku suprugu Mirjanu Vukas.

U objavi je označio Sanju Vejnović, dok je njegova duhovita dosjetka odmah dala naslutiti kako se poigrao činjenicom da u stvarnom životu ima suprugu Elicu, dok u seriji njegovu suprugu glumi upravo Sanja Vejnović.

"Kad te žena uhvati in flagranti... Samo koja je šta?"

Na fotografiji Alan sjedi između dviju žena, a uz objavu je napisao:

Pratitelji su tako mogli vidjeti zanimljiv spoj privatnog i poslovnog života glumca. Dok s Elicom dijeli svakodnevicu izvan kamera, u 'Divljim pčelama' upravo sa Sanjom Vejnović gradi jednu od važnijih obiteljskih priča serije.

Fotografija je nastala u opuštenoj ljetnoj atmosferi uz more, a Akan je još jednom pokazao da mu ne nedostaje smisla za humor te da se rado našali na račun svoje televizijske i stvarne obitelji.