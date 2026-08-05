Alan Blažević javio se s odmora i razveselio fanove: 'Brzo se vraćamo na vaše ekrane s 'Divljim pčelama' i još brže u studio za nastavak snimanja'

Glumac Alan Blažević se na svom Instagram profilu javio u potpuno opuštenom izdanju, u bijelom kućnom ogrtaču i wellness ugođaju, te podijelio fotografiju uz dozu humora na račun početka radnog tjedna.

"Jao, da je barem uvijek ponedjeljak. No, brzo se vraćamo na vaše ekrane s 'Divljim Pčelama' i još brže u studio za nastavak snimanja! - vidimo se uskoro!", napisao je Blažević u objavi.