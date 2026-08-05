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Divlje pčele

Alan Blažević javio se s odmora i razveselio fanove: 'Brzo se vraćamo na vaše ekrane s 'Divljim pčelama' i još brže u studio za nastavak snimanja'

Domaći glumac Alan Blažević, kojeg publika prati u popularnoj seriji 'Divlje pčele', odlučio je nakratko predahnuti od radnih obveza i napuniti baterije. No, ni tijekom zasluženog odmora nije zaboravio na svoje vjerne pratitelje i gledatelje

RTL.hr
05.08.2026 21:00

Glumac Alan Blažević se na svom Instagram profilu javio u potpuno opuštenom izdanju, u bijelom kućnom ogrtaču i wellness ugođaju, te podijelio fotografiju uz dozu humora na račun početka radnog tjedna.

"Jao, da je barem uvijek ponedjeljak. No, brzo se vraćamo na vaše ekrane s 'Divljim Pčelama' i još brže u studio za nastavak snimanja! - vidimo se uskoro!", napisao je Blažević u objavi.

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Pauza ne traje dugo

Ovom je porukom glumac jasno dao do znanja da ljetna stanka i predah od kamera neće dugo trajati. Ekipa se uskoro vraća u studio na set kako bi snimila nove nastavke serije, što je iznimno razveselilo brojne obožavatelje koji s nestrpljenjem iščekuju rasplet novih epizoda.

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