Alan Blažević oprostio se od seta 'Divljih pčela' pa otkrio gdje ga gledamo uskoro

Objava je razveselila obožavatelje serije, ali i potvrdila da glumačku ekipu sada očekuje kratki predah prije nastavka rada.

Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju sa seta te napisao:

Glumac Alan Blažević , kojeg gledatelji u seriji Divlje pčele' prate u ulozi Ante Vukasa , otkrio je da je završeno snimanje aktualnog bloka popularne RTL-ove serije.

Ipak, za Alana odmora nema. Glumac je otkrio da se odmah nakon završetka snimanja preselio u Beograd, gdje je već započeo rad na novom televizijskom projektu.

"A ja sam se prebacio susjedima u Beograd gdje smo danas započeli snimanje jako interesantne serije (8 epizoda) koja se oslanja na izuzetno popularan roman. Gostujem u jednoj epizodi, tako da se radujem uspješnoj suradnji kroz ovaj sljedeći tjedan", napisao je.