Alan Blažević oprostio se od seta 'Divljih pčela' pa otkrio gdje ga gledamo uskoro

Glumac Alan Blažević, kojeg gledatelji u seriji Divlje pčele' prate u ulozi Ante Vukasa, otkrio je da je završeno snimanje aktualnog bloka popularne RTL-ove serije.
Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju sa seta te napisao:
"Divlje pčele su upravo završile ovaj tjedan sa snimanjem - idemo na ljetnu stanku!"
Objava je razveselila obožavatelje serije, ali i potvrdila da glumačku ekipu sada očekuje kratki predah prije nastavka rada.
Već je na novom setu
Ipak, za Alana odmora nema. Glumac je otkrio da se odmah nakon završetka snimanja preselio u Beograd, gdje je već započeo rad na novom televizijskom projektu.
"A ja sam se prebacio susjedima u Beograd gdje smo danas započeli snimanje jako interesantne serije (8 epizoda) koja se oslanja na izuzetno popularan roman. Gostujem u jednoj epizodi, tako da se radujem uspješnoj suradnji kroz ovaj sljedeći tjedan", napisao je.
Novi glumački izazov
Iako nije otkrio naziv serije, Alan je dao naslutiti da je riječ o projektu temeljenom na vrlo popularnom romanu. U novoj produkciji pojavit će se kao gostujući glumac u jednoj epizodi, dok će se nakon toga ponovno posvetiti svojim obvezama.
Za gledatelje Divljih pčela' to znači tek kratki oproštaj od Ante Vukasa, dok će Alana Blaževića u međuvremenu moći pratiti i u novom regionalnom televizijskom projektu.