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Divlje pčele

Alan Blažević oprostio se od seta 'Divljih pčela' pa otkrio gdje ga gledamo uskoro

Završilo je snimanje Divljih pčela', ali Alana Blaževića gledat ćemo u novoj seriji

RTL.hr
29.06.2026 10:00

Glumac Alan Blažević, kojeg gledatelji u seriji Divlje pčele' prate u ulozi Ante Vukasa, otkrio je da je završeno snimanje aktualnog bloka popularne RTL-ove serije.

Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju sa seta te napisao:

"Divlje pčele su upravo završile ovaj tjedan sa snimanjem - idemo na ljetnu stanku!"

Objava je razveselila obožavatelje serije, ali i potvrdila da glumačku ekipu sada očekuje kratki predah prije nastavka rada.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Već je na novom setu

Ipak, za Alana odmora nema. Glumac je otkrio da se odmah nakon završetka snimanja preselio u Beograd, gdje je već započeo rad na novom televizijskom projektu.

"A ja sam se prebacio susjedima u Beograd gdje smo danas započeli snimanje jako interesantne serije (8 epizoda) koja se oslanja na izuzetno popularan roman. Gostujem u jednoj epizodi, tako da se radujem uspješnoj suradnji kroz ovaj sljedeći tjedan", napisao je.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Novi glumački izazov

Iako nije otkrio naziv serije, Alan je dao naslutiti da je riječ o projektu temeljenom na vrlo popularnom romanu. U novoj produkciji pojavit će se kao gostujući glumac u jednoj epizodi, dok će se nakon toga ponovno posvetiti svojim obvezama.

Za gledatelje Divljih pčela' to znači tek kratki oproštaj od Ante Vukasa, dok će Alana Blaževića u međuvremenu moći pratiti i u novom regionalnom televizijskom projektu.

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