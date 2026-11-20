Glumac Alan Blažević , kojeg gledatelji prate u ulozi Ante Vukasa u seriji Divlje pčele, iskreno je progovorio o svom privatnom životu, roditeljstvu i slobodi izbora u razgovoru koji je prenio Zagreb.info . Osvrnuo se na česte rasprave o tome je li život bez djece sebičan te je objasnio kako on i supruga doživljavaju svoju svakodnevicu.

Govoreći o različitim pristupima odgoju i životnim okolnostima, Blažević je istaknuo kako postoje krajnosti – od onih koji kroz djecu pokušavaju ostvariti vlastite neproživljene želje do parova koji biraju drugačiji put.

"Imaš ljude koji su ono 'turbo roditelji' koji kroz djecu probaju sebe ostvariti, prebacuju na djecu permanentno neke svoje neproživljene snove, želje. Imamo svaki ekstrem. Za mene i suprugu je možda sebičnost se izražava na taj način da previše volimo naš lifestyle i naš život koji živimo sad", rekao je Blažević za Zagreb.info.